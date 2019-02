Bagmandspolitiet sigter studerende

To 25-årige mænd er blevet sigtet for at kopiere lærebøger

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiets departement for økonomisk kriminalitet har slået hårdt ned mod to 25-årige mænd. Begge er mistænkt for at have kopieret og solgt lærebøger.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

'I løbet af den seneste måned har Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitets (SØIK) særlige IPR-gruppe slået til mod to 25-årige mænd i henholdsvis Nørresundby i Nordjylland og Valby ved København, som er blevet sigtet for ulovligt salg af piratkopierede lærebøger,' lyder det i pressemeddelelsen.

Der er blevet foretaget ransagninger på de to mænds adresser. Politiet vurderer, at de to ikke har noget med hinanden at gøre.

'Den 25-årige fra Nørresundby menes at have kopieret og solgt 50 forskellige slags lærebøger til blandt andet lærerstudiet. Manden fra Valby menes at have kopieret og solgt cirka 25 forskellige bøger hovedsageligt inden for økonomi, finans og markedsføring,' skriver anklagemyndigheden i pressemeddelelsen.