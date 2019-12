Bande skød raketter efter politiet

En gruppe på 20-30 unge valgte fredag aften og natten til lørdag at gå til angreb på det svenske politi og skyde raketter efter dem.

Det skriver svt.se.

Det foregik i den vestsvenske by Vänersborg.

- Urolighederne begyndte 22.30 og fortsatte til omkring 00.30. 20-30 individer, hvor flere var maskerede kastede raketer mod os og mod biler.

- Der var en del materiel skade, de har blandt andet smadret et butiksvindue, siger vagtchef Morten Gunneng ved region Väst.

I alt var omkring 30 unge mellem 15 og 25 år involveret i urolighederne. Mindst tre er anholdt for at forstyrre den offentlige orden.

Urolighederne er de seneste af en lang række optøjer, der har plaget det vestlige Sverige den seneste uge. Torsdag var politiet massivt til stedet i Trollhättan tæt på Vänersborg. Her blev syv personer anholdt, en betjent fik en glasflaske i hovedet og uromagere affyrede romerlys og raketter.

Flere skyderier fredag

Det svenske politi har haft en travl aften. Mindst tre personer er såret efter flere skyderier i Sverige fredag aften.

To personer er bragt til hospitalet med skudsår efter et skyderi i Västerås, der ligger cirka 110 kilometer nordvest for Stockholm.

Det er uvist, hvor alvorlige deres skader er. Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

I Sollentuna 20 kilometer nord for Stockholm rykkede svensk politi ud efter at have fået en melding om, at der var affyret skud.

Da betjente ankom til stedet, fandt de en mand i 30'erne med stiksår.

Politiet oplyser til Aftonbladet, at myndighederne leder efter en eller flere gerningsmænd.

I Uppsala godt 70 kilometer nord for Stockholm blev der skudt gennem vinduet i en lejlighed. Dog blev ingen af de personer, der befandt sig i boligen, ramt.

Det er uklart, hvor mange skud der blev affyret, men ifølge politiet er der tale om flere.

Politiet efterforsker hændelsen i Uppsala som drabsforsøg. Heller ingen er anholdt i denne sag. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.