Bandefolk løsladt i grov sag

Ifølge politiets sigtelse blev ofrene afpresset, truet og udsat for vold i forsøget på at få udbetalt dummebøder

To centrale figurer fra NNV-banden er blevet løsladt af en dommer ved Københavns Byret i en større sag om grov afpresning og vold.

De to bandefolk blev tirsdag anholdt i en større aktion mod bandemiljøet og fik onsdag opretholdt deres fængsling i tre døgn, inden de lørdag igen skulle tage plads i retten.

Her besluttede en dommer, at der ikke var nok i anklagemyndighedens materiale til at få de to varetægtsfængslet i sagen.

De to bandefolk er dog fortsat sigtet i komplekset, der også tæller tre andre medlemmer af NNV-grupperingen, samt et enkelt medlem af Satudarah.

Rockeren og de fem bandemedlemmer står ifølge politiet bag grov afpresning og vold mod to forskellige forurettede som led i den organiserede bandekriminalitet. Alle nægter sig skyldige.

Truet med skydevåben og kniv

Ifølge sigtelserne blev et af ofrene flere gange udsat for frihedsberøvelse, vold og trusler med skydevåben og kniv for at få ham eller hans familie til at udlevere 220.000 kroner.

Brutalt bandeoverfald: Sådan skulle jeg afpresses

Han blev blandt andet tvunget ind i en bil i Brøndby Strand og fragtet rundt på Sjælland i flere timer. Herefter blev han ifølge sigtelsen mod sin vilje kørt til Værebroparken i Bagsværd, hvor ikke under fem personer tildelte ham slag og spark, som medførte at hans ene øre delvist blev revet af med indlæggelse på hospital til følge.

Ifølge sigtelserne blev der også sendt gentagne sms'er til de forurettede, hvor de blev truet med vold, hvis de ikke betalte 'gælden'. 'Pengene i min varetægt i morgen. Ellers så bliver der ballade. Jeg flyver hjem personligt og knepper dig. Jeg har fået nok af dig. Ellers sender jeg rotter ind under din dør', lyder en af truslerne.

Se også: Grov sag: Rockere og bandemedlemmer i parløb

Allerede onsdag blev en enkelt af de sigtede - en ung mand med tilknytning til NNV - løsladt ved et grundlovsforhør. Dermed er lørdagens løsladelse den tredje i sagen, mens den 36-årige Satudarah rocker og to andre bandefolk forsat er varetægtsfængslet.

Støttegruppe i retten

Ved lørdagens retsmøde, som blev overværet af den fængslede satudrahrocker og et andet NNV-medlem sammen med deres advokater, var der igen mødt flere personer op på tilhørerpladserne for at vise deres støtte.

Også denne gang blev der vinket og råbt trøstende ord fra de fremmødte til den fængslede Satudarahrocker, inden dommeren måtte mane til ro og bede tilhørerne om at forholde sig i ro.

- Mobiltelefoner skal være helt slukkede og den der kasket kan du godt tage af, lød det fra dommeren til en af de fremmødte.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og derfor vides det ikke, hvad der indgår i sagen mod de sigtede. Da pressen og de fremmødte blev ført ud af salen inden dørlukningen lød der dog igen opfordrede ord fra den fremmødte støttegruppe til rockeren.

- Hold ud bror. Der er serier på vej. Og penge!, råbte en af de fremmødte, inden rockeren returnerede:

- Det er helt fint. Bare min kone har det godt!

- Det har hun bror, bare rolig, lød det inden en af de fremmødte betjente lukkede døren og retsmødet blev lukket for offentligheden.

Den 36-årige Satudarahrocker er foreløbigt varetægtsfængslet i 27 dage.

