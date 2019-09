Bandekonflikt lurer stadig

Politiet opretholder visitationszoner, da det vurderes, at der stadig er en verserende konflikt mellem to kriminelle grupperinger

Tre politikredse har i dag forlænget de visitationszoner, som blev oprettet i midten af september med yderligere to uger, fremgår det af pressemeddelelser.

- Vi forlænger visitationszonen, fordi det er vurderet, at der fortsat er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger i hovedstadsområdet, og at den konflikt har resulteret i hændelser, hvor der er brugt skydevåben. Den ene gruppering holder til omkring Indre Nørrebro og København NV, og den anden gruppering omkring Hundige i Greve, hvoraf personer med relation dertil bor i Ishøj, siger politidirektør Anne Tønnes, Københavns Politi.



Der er tale om, som Ekstra Bladet har beskrevet flere gange, grupper som er opbygget på grundlag af resterne af det gamle Brothas. Banden havde rødder i området omkring Mjølnerparken på Nørrebro.

De benævnes nu på den ene side som Brothas og på den anden side NNV-gruppen,

De sidste par uger har der ikke været alvorlige skud-episoder i hovedstaden.

- Der ligger en præventiv effekt i, at vi er massivt tilstede, og bandemedlemmerne ved, at der er risiko for at blive visiteret. Det har måske betydning for, at konflikten ikke har acceleret, siger politiinspektør Dannie Rise, Center for Speciel Efterforskning, til Ekstra Bladet

Udover København fortsætter visitationszonerne også flere steder i Midt- og Vestsjællands politikreds og på den københavnske vestegn.



Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben.

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd, skriver politiet i pressemeddelelserne.

For særligt Københavns Vestegns Politis vedkommende bunder beslutningen om visitationszoner i et skuddrab i Ishøj for to uger siden.

To 22-årige mænd blev ramt, og den ene mistede livet, da en sort bil blev angrebet med talrige skud på Gildbrovej.

Drabet er fortsat uopklaret.