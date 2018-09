Bandekrigens overvågningsfly med i menneskejagt

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger deltog det overvågningsfly, politiet brugte under sidste års bandekonflikt i fredagens menneskejagt

Politiet var fredag talstærkt til stede i den lille fynske by Espe, der spiller en central rolle i gårsdagens menneskejagt. Også fra luften var opmærksomheden rettet mod området.

På en hjemmeside, der scanner flytrafik, kan man se, at overvågningsfly ved 15.30-tiden forlod Roskilde. På samme tid efterlyste politiet den sorte svenske Volvo V90 med registreringsnummeret ZBP 546, som var blevet stjålet i Sverige.

Herefter fløj flyet langs med motorvejen til Nyborg og videre sydvest mod Espe.

Ved 14-tiden var Storebæltsbroen blevet spærret for al trafik. To timer senere kredsede flyet over Espe, indtil det ifølge oplysningerne forlod området kort før klokken 1930 og fløj retur mod København.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om det samme overvågningsfly, som Københavns Politi brugte i visitationszonerne sidste års bandekonflikt. Der er tale om et fly af typen Britten-Norman Defender fra Flyverhjemmeværnets Eskadrille 270.

Det var et fly af denne type, som ifølge Ekstra bladets oplysninger deltog i fredagens aktion. Foto: Lars Friis.

Hos Hjemmeværnets pressevagt vil man hverken be- eller afkræfte Ekstra Bladets oplysninger og henviser til Politiet.

Politiets øje over København: Her er spionflyet, der jager banderne