Bandeleder blev befriet: Her er dommen

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Lederen af den københavnske bandegruppering NNV, Hemin Dilshad Saleh, skal et år og tre måneder i fængsel for en spektakulær fangeflugt sidste år.

Det har en enig domsmandsret netop afgjort ved Retten i Næstved.

Den 24-årige bandeleder blev befriet fra retspsykiatrisk afdeling i Slagelse 19. november sidste år, hvor han sad surrogatfængslet i forbindelse med en sag om overfald.

Ved hjælp af to gasvåben, som lå skjult i en bradepandekage overtrukket med glasur og flødeskum, truede den 24-årige bandeleder sig ud i friheden.

En 18-årig mand, som medbragte kagen til psykiatriafdelingen under påskud af at være bandelederens fætter, og som ligeliges truede personalet på afdelingen, er samtidig idømt et års fængsel for medvirken.

Den 18-årige modtog dommen, mens bandelederen udbad sig betænkningstid.

Nøje planlagt

- Vi lægger vægt på, at der var tale om en nøje planlagt befrielse af en varetægtsarrestant begået af flere gerningsmænd i forening. Flugten blev gennemtvunget under grove trusler om øjeblikkelig anvendelse af skydevåben, lød det fra retsformanden under afsigelsen.

Herudover har retten fundet fire andre mænd med tilknytning til NNV skyldige i at have planlagt og hjulpet under flugten.

Blandt andet har de stillet flugtbiler til rådighed, ligesom de ifølge dommen også var tilstede i flere følgebiler i området omkring retspsykiatrisk afdeling i Slagelse.

- Det er vores opfattelse, at alle dem, der deltog, har vidst, hvad der skulle ske, og derfor er de skyldige i medfølge af de almindelige regler om medvirken, lød begrundelsen for dommen.

To af de fire bandefolk idømmes et år og tre måneders fængsel, mens de sidste to får forhøjede straffe på hhv. to år og tre måneders fængsel, samt to år og ni måneders fængsel, fordi de udover flugten er kendt skyldige i narkobesiddelse.

En frifundet - en udvist

Sidstnævne - en 23-årig mand med somalisk baggrund - er desuden udvist af Danmark for bestandigt, fordi han i forvejen har en dom for narkokriminalitet i Sverige.

Et 22-årig medlem af NNV frifindes i sagen, fordi retten finder, at bevisførelsen mod den 22-årige ikke har været tilstrækkelig.

Udover fængselsstraffe modtager sagens i alt seks dømte opholdsforbud i et afgrænset område på Nørrebro og Nordvest i København i tre år efter endt afsoning.

Endte i Spanien

Udover bandelederen og sagens 18-årige har de øvrige tiltalte påstået frifindelse. De ankede derfor dommen på stedet.

Som en del af beviserne mod bandefolkene har anklagemyndigheden blandt andet dokumenteret DNA, fingeraftryk og overvågning.

Efter flugten 19. november sidste år var den 24-årige bandeleder på flugt i flere måneder, før fælden klappede i Barcelona, Spanien, hvor Hemin Dilshad Saleh blev anholdt under en storstilet politiaktion og senere udleveret til Danmark.

Massiv sikkerhed

Retssagen har været afholdt under massiv bevogtning af politiet, ligesom retssalens vinduer i forbindelse med sagen er blevet sikret med beslag og skruer, så der ikke er umiddelbare flugtveje.

Både familie og venner er mødt op til dagens domsafsigelse, men kun en lille håndfuld har fået adgang til retslokalet på grund af de fortsatte corona-tiltag.