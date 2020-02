Bandeleder genforenet med kæreste i retten

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Den 24-årige Hemin Dilshad Saleh, som flygtede fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse, spejdede forgæves efter sin familie, da han i håndjern blev ført ind i retslokale 22 i byrettens anneks i Slutterigade.

Hans kæreste og mor nåede lige netop ikke ind, før dommeren efterkom anklagerens begæring om dørlukning.

De var dog ikke nået langt væk, før dørene atter blev åbnet, efter at dommeren havde besluttet at varetægtsfængsle manden til 24. marts.

- Vi skal tale om besøgstilladelse, sagde bandelederen på engelsk til sin kæreste, som blev afskåret kontakt af en af mange svært bevæbnede betjente.

Kort efter kom Salehs mor ind. Hun kunne ikke holde tårerne tilbage og nærmest bønfaldt betjenten om at få lov til at kysse sin dreng.

- Bare et kys, lød det, efter at hun i øvrigt var blevet formanet om at holde kommunikationen på dansk og ikke kurdisk, som hun og Saleh alligevel flere gange slog over i.

Hemin Dilshad Saleh sigtes for syv forskellige forhold, meddelte anklageren, før dommeren lukkede dørene og smed pressen ud.

Den sigtede var iført mørk hættetrøje, løse mørke bukser og sorte nikeskoe. Han kiggede sig nervøst omkring, mens betjente løsner håndjernene - efter alt at dømme, fordi kæresten og moderen manglede.

Saleh meddelte via sin forsvarer Louise Traberg Smith, at han ikke havde taget stilling til sigtelserne og ikke i dag ønskede at afgive forklaring.

Der er ellers nok at forholde sig til.

Af sigtelserne fremgår det, at der ved befrielsesaktionen 19. november på Slagelse Sygehus blev brugt gas- og signalpistoler. Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet blev de indsmuglet i en kageæske. Derefter blev de to våben vendt mod personalet.

Derfor sigtes Hemin Dilshad Saled for ulovlig tvang og for trusler mod de ansatte på sygehuset.

Saleh er blevet udleveret til Danmark, efter at spansk politi under en dramatisk aktion pågreb den ifølge myndigheden særdeles farlige og internationalt efterlyste i Barcelona.

Her stormer specialstyrke dansk bandeleders skjulested

Her slutter Hemin Dilshad Salehs catalanske eventyr. I Danmark venter en fængselscelle. Videograb: Ministerio del Interior

Manden blev anholdt af det nationale politi i Barcelona 22. januar, efter han 19. november sidste år blev befriet fra en psykiatriske afdeling.

Her sad han varetægtsfængslet i surrogat.

Flere personer bistod den 24-årige under flugten. De havde fået adgang til at besøge ham, uden at de blev undersøgt, og de kunne således smugle to pistoler med ind på afdelingen gemt i en kageæske.

Under fangeflugten affyrede fangen og medgerningsmændene skud og tvang personalet til at lukke dem ud fra afdelingen, der er sikret, men indtil videre altså ikke er bemandet af betjente.

Manden var indlagt på den psykiatriske afdeling, mens han var varetægtsfængslet for et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro under bandekonflikten i 2018.

Han beskrives som en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV.