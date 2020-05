Bandeleder i retten: Dramatisk flugt fanget på overvågning

Video viser to mænd true sig ud af retspsykiatrisk center under spektakulær flugtaktion

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): En 25 minutters lang video blev i dag vist i sagen mod bandelederen Hemin Saleh, der sammen med seks andre er tiltalt for en spektakulær flugtaktion fra retspsykiatrisk afdeling i Slagelse sidste år.

Videoen viser minutterne før, under og efter den dramatiske flugt, hvor Hemin Saleh blev befriet fra sin surrogatfængsling på afdelingen ved hjælp af to gasvåben, som blev smuglet ind i en kage af en besøgende 'fætter.

Flugtaktionen fandt sted 19. november sidste år kort før klokken 16.50, og overvågning fra afdelingen har fanget det øjeblik, hvor to sygeplejersker på afdelingen blev truet til at åbne stedets adskillige døre mod friheden.

Det fremtrædende bandemedlem Hemin Dilshad Saleh blev hjulpet til flugt i november sidste år. Politifoto

På overvågningsbillederne ses de to kvinder flankeret af hver sin gerningsmand. Her er det dog ikke muligt at se den gas-revolver og gas-pistol, som ifølge sygeplejerskerne og politiet blev brugt under aktionen. Kun en enkelt gang ses den ene tiltalte holde noget i højre hånd, som kunne være et våben.

Hemin Saleh erkender flugten, men nægter at have været med til planlægningen, ligesom han hævder ikke at have truet personalet.

- De har nok set våbnet, og så er de blevet bange, har han tidligere forklaret.

En 18-årig mand er tiltalt for at have smuglet våbnene ind på den mellemsikrede psykiatriske afdeling. I retten har han fortalt, at han ikke anede, at den medbragte kage indeholdt våben og i stedet troede, at han smuglede mobiltelefoner.

Smuglede våben ind til bandeleder: Jeg blev narret

Han nægter sig skyldig i den bevæbnede flugt, og har i stedet forklaret, at han bare 'fulgte med' Hemin Saleh.

Sagen følges af en lille håndfuld pårørende til de i alt syv tiltalte. Under dagens afspilning af videoovervågningen måtte moderen til den 18-årige tiltalte pludselig grædende forlade retten.

Store konsekvenser

Den traumatiske oplevelse har haft store konsekvenser for de to sygeplejersker, der begge blev sygemeldt efter episoden og som mandag vidnede i sagen.

- Jeg snakker med en psykolog om forløbet, og jeg får medicin. Jeg er lydfølsom og har det - ja, undskyld - ad helvede til, forklarede en spinkel kvindelig sygeplejerske, som endnu ikke er vendt tilbage til arbejdspladsen.

Se også: Bandeleder undskylder i retten

Sygeplejerskernes forklaringerne fik mandag den 24-årige bandeleder til at undskylde flugten.

- Han er ked af, at han har udsat dig for det her. Og han vil gerne tilbyde at mødes med dig og sige undskyld, hvis I er interesseret i det, lød undskyldningen, som kom gennem bandelederens forsvarsadvokat, Louise Traberg Smidt.

Fik hjælp til planlægning

Det er politiets opfattelse, at Hemin Saleh og den 18-årige tiltalte stod i ledtog med fire andre mænd, som hjalp med planlægningen og befandt sig i fire forskellige biler i området omkring Slagelse sygehus ved flugten. To af bilerne blev brugt som flugtbiler, hvor der ifølge politiet blev skiftet vil kort efter flugten, mens de to andre biler agerede 'følgebiler' under flugten.

Der er afsat seks dage til sagen ved Retten i Næstved med forventet dom 20. maj.