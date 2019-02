Bandeleder i retten: Gentog svar 15 gange

Lederen af Brothas ønskede ikke at kaste lys over, hvad der skete, da 16 LTF'ere ifølge politiet angreb ham og fire andre Brothas-folk

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): - Det kommer ikke dig ved.

Sådan lød svaret 15 gange, da lederen af Brothas, Mohamed 'Mo' El Addouti, torsdag formiddag tog plads i vidneskranken i Retten på Frederiksberg.

Med hætten til den grå træningsdragt trukket over hovedet og stropperne til et fikseringsbælte hængende ud under trøjen gjorde han flere gange opmærksom på, at han ikke ønskede at svare på anklager Tomas Huggers spørgsmål.

- Hvor mange gange skal jeg blive ved med at gentage det? Hvad vil du gøre? spurgte han med sin karakteristiske hæse stemme, hvilket fik flere af de tiltalte LTF'ere til at trække på smilebåndet.

'De skal fucke af'

Ifølge politiet var Mohamed El Addouti en af de fem ledende Brothas-folk, som bevæbnede LTF-medlemmer forsøgte at dræbe under et stormløb i Mjølnerparken 23. oktober 2017. De tiltalte nægter sig skyldige.

Selv siger han, at han ikke kender noget til sagen:

- Politiet har været og afhøre mig. Jeg har sagt, de skal fucke af, så jeg forstår slet ikke, hvorfor jeg skal herind, sagde han en af de få gange, hvor han varierede sit svar.

Anklageren ville vide, om El Addouti kunne huske, at han tidligere havde givet en forklaring til politiet, hvor han blandt andet kaldte en af sine venner 'en fucking fed araber', fordi vennen havde givet en forklaring til poltiet.

- Det er vildt, du har kaldt mig helt herover for hvad? Ik' en skid. Jeg kan ikke huske noget.

Episoden udspandt sig under bandekonflikten i sidste halvdel af 2017, hvor LTF og Brothas tog store dele af København som gidsler i en blodig bandekonflikt.

Ifølge politiet kørte en kortege på tre biler med 16 bandemedlemmer fra Loyal to Familia 23. oktober 2017 mod Nørrebro i forsøget på at få ram på rivalerne fra Brothas.

Bilerne vendte rundt ved Hothers Plads på ydre Nørrebro, og mens chaufførerne blev ved bilerne, løb de 13 andre tiltalte maskerede ind i Mjølnerparken bevæbnede med knive og slagvåben.

Telefonaflytninger

Brothas-medlemmerne stak af, da de så LTF'erne angribe. I retten afspillede anklager Tomas Hugger telefonaflytninger, hvor bandemedlemmerne kort efter ringede til hinanden.

På den vindblæste telefonforbindelse kunne man høre dem forpustet fortælle hinanden, hvor de befandt sig, efter de var løbet i hver sin retning.

To af dem befandt sig efter alt at dømme i samme gård i Mjølnerparken, og en af dem råbte på 'Mo'.

Anklageren ville vide, om det var El Addouti på aflytningen, men kom selv bandelederen i forkøbet:

- Det kommer ikke mig ved? spurgte Tomas Hugger.

- Lige præcis, lød det forudsigelige svar.

'Gangster stil'

Blandt de ubesvarede spørgsmål var, om hvorvidt El Addouti var leder af Brothas, om det var ham, der maskeret optrådte i et indslag på TV2, og om han blev ramt af skud en uge efter.

Selv da anklageren mindede om, at Mohamed El Addouti havde pligt til at svare, fik han samme respons. Det fik Tomas Hugger til at spørge, om han havde tænkt sig at køre den 'gangster-stil med hætte over hovedet' hele dagen. Kort efter stoppede han afhøringen.

Da ingen af de tiltaltes advokater havde spørgsmål, sjoskede bandelederen, der sidste år modtog tre domme for blandt andet våbenbesiddelse under konflikten og i øjeblikket afsoner ni et halvt års fængsel, ud af retten - tæt mandsopdækket af to betjente.