Bandeleder undskylder i retten

Henvendte sig til traumatiseret sygeplejerske for at undskylde væbnet flugt fra retspsykiatrisk afdeling

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Vidneforklaringen fra en kvindelig sygeplejerske gjorde tilsyneladende så stort indtryk hos den 24-årige bandeleder Hemin Saleh, at han i dag henvendte sig til vidnet og undskyldte for kvindens traumatiske oplevelser i forbindelse med en væbnet flugt sidste år.

- Han er ked af, at han har udsat dig for det her. Og han vil gerne tilbyde at mødes med dig og sige undskyld, hvis I er interesseret i det, lød undskyldningen, som kom gennem bandelederens forsvarsadvokat, Louise Traberg Smidt, efter at hun havde rådført sig med sin klient.

Det usædvanlige beklagelse faldt, efter at vidnet sammen med tre kollegaer i dag afgav forklaring til retten om deres oplevelser 19. november 2019.

Har det 'ad helvedes til'

Her tvang bandelederen ifølge tiltalen sig ud i friheden fra sin surrogatfængsling på psykiatrisk afdeling i Slagelse ved at true med et gasvåben, som en 18-årig mand ifølge politiet havde smuglet ind i en kage.

- Jeg snakker med en psykolog om forløbet, og jeg får medicin. Jeg er lydfølsom og har det - ja, undskyld - ad helvede til, forklarede den spinkle sygeplejerske, som har været sygemeldt fra sit arbejde siden flugten.

Bandeleders flugt: - Jeg fik en pistol i nakken

Til retten forklarede hun, hvordan bandemedlemmet pressede gas-revolveren mod hendes nakke og tvang hende til at åbne samtlige døre fra afdelingen og ud mod stedets parkeringsplads.

Ifølge kvinden og hendes kollegaer fik bandemedlemmet hjælp af en ung mand, som netop den dag var kommet på besøg med en bradepandekage, der viste sig at skjule to gasvåben.

Smuglede våben ind til bandeleder: Jeg blev narret

Hemin Saleh erkender, at han flygtede fra afdelingen, men nægter at flugten var planlagt. Derudover mener han ikke, at han truede personalet med gasrevovleren.

- De har nok set våbnet, og så er de blevet bange, har han forklaret.

Udover Hemin Saleh og den 18-årige besøgende er fire andre unge mænd med indvandrerbaggrund tiltalt for at have planlagt og bistået flugten, der blandt andet involverede flere flugtbiler og følgebiler. De nægter sig skyldige.

Anholdt i Spanien

Efter at have holdt sig under radaren i to måneder blev Hemin Saleh anholdt i en dramatisk aktion i Spanien 22. januar i år.

Da en specialstyrke stormede bandelederens skjulested, sprang han ifølge spansk politi fra lejlighedens balkon til en nabos balkon og både truede og kneblede en uskyldig kvinde, før han gemte sig i et skab.

Det er politiets opfattelse, at Hemin Saleh op til sin anholdelse var leder af en kriminel gruppering, som af politiet bliver kaldt NNV-grupperingen.

Politiets analyseafdeling har på samme måde identificeret resten af sagens seks tiltalte som tilknyttet grupperingen.

Sagen har forventet dom 20. maj.