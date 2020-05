Bandeleders flugt: Advokater peger på ukendte gerningsmænd

Der er for mange ukendte faktorer til at kunne dømme bandefolk, mener forsvarsadvokater

Fem ud af syv bandefolk kræver frifindelse i den spektakulære flugtsag fra retspsykiatrisk afdeling i Slagelse sidste år.

Anderledes står det til for sagens hovedmand, den 24-årige leder af den københavnske bande NNV, Hemin Saleh, der vedkender sig flugten, men nægter at han truede personalet på livet.

En 18-årig mand erkender ligeledes sin rolle i flugten, men har til retten forklaret, at han blev narret til at medbringe en bradepangekage med glasur og flødeskum, som indeholdt to skjulte gasvåben, der blev brugt til flugten fra den mellemsikrede afdeling.

I stedet troede han, ifølge egen forklaring, at kagedejen gemte på ulovlige mobiltelefoner.

Senere i dag forventes to domsmænd og en retsformand at afsige dom i sagen, der har strakt sig over fem retsdage.

Ifølge anklagemyndigheden bistod sagens øvrige fem tiltalte med flugten, idet de 'planlagde' og 'deltog' i flugten ved at føre en flugtbil og en række følgebiler.

Planlægningen er ifølge anklagemyndigheden blandt andet sket i et parkeringshus i Bispebjerg, København, få timer før flugten og senere samme dag på en Q8 tankstation i Herlev, hvor blandt andre de tiltalte og deres biler er fanget på overvågning.

Derudover tæller bevismaterialet DNA og fingeraftryk fundet i de fire biler, som blev benyttet under flugten.

Men der er for mange ukendte faktorer i sagen til at kunne dømme de tiltalte bandefolk, mener deres forsvarsadvokater, som peger mod sagens 'ukendte gerningsmænd'. En række personer, som politiet ikke har kunnet identificere eller endeligt knytte til flugten.

Det er blandt andet fundet af en række andre fingeraftryk og øvrig DNA i de leasede biler, som blev brugt til flugten, der gør, at forsvarsadvokaterne ikke mener, at de tiltaltes roller er tilstrækkeligt belyst. I tre af bilerne er der fundet spor efter henholdsvis ni, fire og seks personer.

- Der er et hav af andre, der er involveret i den her sag – som anklageren selv siger, og derfor kan det være nogle andre, der har kørt den bil, lød det fra advokat Anders Schønnemann, der repræsenterer en af de tiltalte, som anklagemyndigheden mener, førte en flugtbil

Derudover peger forsvarsadvokaterne på, at de tiltalte ikke kan dømmes for medvirken , hvis de har siddet i en såkaldt 'følgebil'.

- Hvad er formålet at være med i en følgebil? Er det at kigge på? Og er det i så fald så kriminelt at kigge på?, sagde advokat Naja Wærness Larsen, der repræsenterer en 25-årig tiltalt.

- Er det kriminelt at hjælpe en ven efter en flugt? Ja, det er det. Men det er en anden paragraf end den, som anklagemyndigheden har rejst mod min klient i den her sag, påpegede advokaten efterfølgende.

Også på kagen med de skjulte våben, som sagens yngste tiltalte bragte til retspykiatrisk afdeling, er der fundet et fingeraftryk, som ikke tilhører nogen af sagens tiltalte.

Det fund mener forsvarsadvokaterne støtter den 18-årige mands forklaring om, at han fik udleveret kagen af en mand, han ikke kendte, og at han troede, han skulle indsmugle mobiltelefoner mod en betaling på 10.000 kroner.

Anklagemyndigheden kræver bandeleder Hemin Saleh idømt et år og ti måneders fængsel for flugten, mens de øvrige tiltalte kræves idømt mellem 1 år og fem måneder og op til tre års fængsel, fordi de udover flugten er tiltalt for mindre narkofund.

Dommen forventes at falde klokken 14.00 onsdag.