Bandeleders flugt: Klapsalver og kram i retten

Klapsalver fik retsformanden til at smide flere tilhørere ud under domsafsigelsen i den dramatiske flugtsag

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Til lyden af glædesråb og klapsalver blev tre unge mænd med tilknytning til bandegrupperingen NNV i dag løsladt, efter at de tidlig eftermiddag blev kendt skyldige i den spektakulære befrielsesaktion af bandelederen Hemin Dilshad Saleh.

Trods dommen vurderede retsformanden, at de tre bandefolk havde afsonet tilstrækkeligt af deres straffe på hhv. et år og et år og tre måneders fængsel, og derfor kunne trioen gå direkte fra retssalen og ud i friheden.

Beslutningen om løsladelse fik flere af de fremmødte på tilhørerpladserne i salen til at bryde ud i glædesråb og klapsalver til stor fortrydelse for sagens retsformand.

- Det er ud nu. Så er de ud! Det betyder rent faktisk noget, det, der foregår herinde, og vi vil ikke forstyrres, lød det fra retsformanden, der med det samme formanede alle på nær to tilhørere ud af salen.

Kram og glædes udbrud foran retten, da tre mænd med tilknytning til NNV-grupperingen i dag kunne gå ud i friheden. Foto: Per Rasmussen

Gemte våben i kage

Festlighederne fortsatte dog ufortrødent uden foran retsbygningen, hvor en en større gruppe venner og pårørende havde samlet sig for at afvente dommen.

De tre NNV-medlemmer blev sammen med to bandebrødre og NNV-lederen Hemin Dilshad Saleh tidligere i dag dømt for den dramatiske flugt, som involverede to gasvåben skjult i en bradepandekage overtrukket med glasur og flødeskum. Et syvende medlem blev frikendt.

Fire sygeplejersker blev truet på livet under flugten. En af dem er fortsat så medtaget, at hun endnu ikke er vendt tilbage til sit arbejde. Hendes forklaring fik Hemin Saleh til at undskylde i retten. Politifoto

Flugten fandt sted 19. november sidste år på retspsykiatrisk center i Slagelse, hvor den 24-årige bandeleder sad surrogatfængslet i forbindelse med et voldeligt overfald.

- Min elskede bror

Her truede bandelederen sig til frihed med hjælp fra en 18-årig mand, som smuglede våbnene ind på den mellemsikrede afdeling.

Undervejs har den 18-årige nægtet sig skyldig og forklaret, at han alene troede, at han smuglede ulovlige mobiltelefoner ind til en indsat, som han ikke på forhånd kendte. Til retten forklarede han, at han havde modtaget 10.000 kroner for at medbringe kagen.

Hemin Dilshad Salehs mor har fulgt hver eneste retsdag mod sin søn. Hun kunne dog ikke - som en anden fremmødt mor - få sin søn med hjem i dag. Her bliver hun fulgt fra retten af en række andre pårørende. Foto: Per Rasmussen

Men da han i dag kunne forlade retten til fordel for friheden, sendte han først en hjertelig afskedshilsen til den dømte bandeleder.

- Habibi, min elskede bror. Næste sommer we come back, lød det fra den 18-årige mand, som ifølge politiet også har tilknytning til NNV.

Flugten kostede Hemin Dilshad Saleh et år og tre måneders fængsel og er bandelederens anden dom på få uger.

Se også: Erkender brutalt overfald: Bandeleder idømt fængsel

Alligevel havde han i dag overskud til at trøste en af sine meddømte, som ud over en dom på to år og ni måneders fængsel blev udvist af Danmark for bestandigt for at have hjulpet med flugten.

- Lad være at tænke på det, bror. Det skal nok gå, lød det fra bandelederen til kammeraten, der har somalisk baggrund, men som er født og opvokset i Danmark.

Enkelte af de fremmødte havde tilsyneladende medbragt kage til lejligheden. Foto: Per Rasmussen

Efter flugten sidste år var den 24-årige bandeleder på flugt i flere måneder, før fælden klappede i Barcelona, Spanien, hvor Hemin Dilshad Saleh blev anholdt under en storstilet politiaktion og senere udleveret til Danmark.

Retssagen har været afholdt under massiv bevogtning af politiet, ligesom retssalens vinduer i forbindelse med sagen er blevet sikret med beslag og skruer, så der ikke var umiddelbare flugtveje.