Bandemedlem afpressede beboer: Betal 5000 kroner om ugen - eller flyt fra Mjølnerparken

Idømt fem et halvt års fængsel for hjemmerøveri, afpresning og vidnetrusler

Et toneangivende medlem af Brothas er blevet idømt fem et halvt års fængsel for hjemmerøveri og udvist af Danmark for bestandigt.

Det skete torsdag i Københavns Byret.

Den 36-årige mand var tiltalt for hjemmerøveri, afpresning, vidnetrusler og våbenbesiddelse.

Ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Politi blev hjemmerøveriet, afpresningen og vidnetruslerne begået overfor en beboer i Mjølnerparken i august sidste år.

Her tiltvang den irakiske mand sig adgang til lejligheden sammen med en uidentificeret medgerningsmand. De truede beboeren med både pistol og kniv og forlangte at få udleveret kontanter.

Men da beboeren ikke havde kontanter i lejligheden, forlangte de i stedet, at beboeren skulle betale 5.000 kr. om ugen for at få lov til at blive boende i Mjølnerparken. Under episoden ringede beboeren 112, og alarmopkaldet var et centralt bevis i sagen sammen med vidneforklaringer og politiets observationer i området dagene før og efter hjemmerøveriet, skriver Københavns Politi.

Efter manden var blevet anholdt, ransagede politiet hans hjemadresse, hvor de fandt flere våben, herunder en plomberet pistol, en signalrevolver og flere knive.

- Jeg er tilfreds med, at retten idømmer hårde straffe, når almindelige borgere udsættes for kriminalitet i deres hjem. Det er afgørende at borgerne kan føle sig trygge og ikke skal betale bandemedlemmer penge, for at få lov at bo i et specifikt område, siger anklager Anne Jacobsen.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at der var tale om et såkaldt 'egentligt hjemmerøveri' samt den dømtes fortid.

Han har været i Danmark i 17 år og har to herboende børn, men alligevel valgte retten at udvise manden for bestandigt. Retten lagde blandt andet vægt på den meget alvorlige kriminalitet og det faktum, at han tidligere var blevet betinget udvist af Danmark for personfarlig kriminalitet.

Den irakiske mand ankede dommen.