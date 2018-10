Bandemedlem brutalt myrdet: Nu henlægger politiet sagen

To år efter drabet på et tidligere højtstående Brothas-medlem er morderne stadig på fri fod og politiet på bar bund.

Vidner, tekniske spor og adskillige afhøringer har ikke bragt Københavns Politi tættere på en opklaring af drabet på den 30-årige Khaled More Razzaq, der blev skudt ned på åben gade i oktober 2016.

Derfor henlægges drabssagen nu, indtil politiet måske en dag får det afgørende tip, der kan lede dem på sporet af en gerningsmand.

Det tidligere Brothas-medlem blev dræbt, da gerningsmænd affyrede en byge af skud på Hans Knudsens Plads på det ydre Østerbro. Her ramte de først Khaled More Razzaq, da han var på vej ud af sin bil, og da han efterfølgende faldt sammen, blev han likvideret på klos hold foran flere vidner.

Under episoden blev tre banderelaterede unge, som stod sammen med Razzaq, også såret.

Det er programmet Station 2, der har talt med Khaled More Razzaq's enke, der er stærkt bekymret over den henlagte efterforskning.

- Jeg frygter, at han bliver glemt. Jeg tænker, at han bare bliver lagt op på hylden. Og så kan dem, der har gjort det bare fortsætte deres liv. Samtidig render jeg rundt med alle de her spørgsmål, som man kan blive ved med at stille sig selv, siger kvinden til Station 2.

8. august modtog hun et brev fra Københavns Politi, som oplyste, at hendes mands drabssag var henlagt på grund af stilstand i efterforskningen.

- Det betyder også, at jeg personligt mister en tiltro til politiet, og det arbejde, som de har gjort eller ikke har gjort, siger enken, som ønsker at være anonym, fordi hendes mands mordere stadig er på fri fod.

I Danmark kan en drabssag ikke forældes, og derfor kan politiet til en hver tid genåbne sagen. Politiinspektør Torben Svarrer forstår enkens frustration, men fortæller til tv2.dk, at der i sager som denne 'altid opstår nye muligheder'.

- Selv om efterforskningen er stoppet, så har vi altid en kopi liggende fremme, så vi kan gå ned i den, hvis der dukker nye oplysninger op, siger han.