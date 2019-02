Bandemedlem fængslet for pistol

Et 26-årigt bandemedlem blev lørdag varetægtsfængslet i 26 dage for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol - han nægter sig skyldig

Et 26-årigt bandemedlem blev lørdag over middag varetægtsfængslet i 26 dage ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Han er sigtet for at have været i besiddelse af en kaliber 45 pistol af mærket Colt med seks patroner.

Med åbenstående læderjakke, langt tilbagestrøget hår og veltrimmet skæg slentrede den 26-årige, der er et mangeårigt bandemedlem fra Nørrebro, hen til vidneskranken.

- Nej tak, lød svaret, da dommeren spurgte, om han ønskede at udtale sig i retten.

Den 26-årige er tidligere dømt for blandt andet vold og trusler mod tjenestemand og våbenbesiddelse.

Ifølge politiet har den 26-sigtede været i besiddelse af pistolen fra 11. februar til 15. februar på en adresse på Amager. De nærmere omstændigheder kom ikke til offentlighedens kendskab, da dommeren valgte at følge anklagerens begæring om dørlukning.

Da retslokalet blev tømt, vendte den 26-årige sig med fremstrakt arm mod fire-fem af sine venner, der var mødt op i retten.

De udvekslede et par ord på et fremmed sprog, hvilket fik et to tilstedeværende betjente til at bryde ind - til stor irritation for den sigtede og vennerne.