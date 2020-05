Bandemedlem sigtet for voldtægt: 'Jeg giver dig 1000 kroner, min lille luder, for at bolle dig'

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): En 34-årig mand blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Lyngby, hvor han blev sigtet for voldtægt og begæret varetægtsfængslet i fire uger.

Manden med anden etnisk baggrund end dansk er ifølge Ekstra Bladets oplysninger medlem af bandegrupperingen NNV. Han er sigtet for tirsdag 21. april 2020 klokken cirka 01.00 at have tiltvunget sig samleje på et toilet.

Ifølge sigtelsen trak han pigen ud på toilettet, hvor han sagde:

'Jeg giver dig 1000 kroner, min lille luder, for at bolle dig'.

Da pigen svarede, at hun ikke var luder og ikke havde lyst, råbte han til hende, at det var ham, der bestemte, hvorefter han skubbede hende ind mod væggen og rev hende i håret.

Han flåede bukserne af hende og sagde, 'jeg er ikke færdig med dig, jeg skal først komme oppe i dig'. Derefter gennemførte han ifølge sigtelsen fuldbyrdet voldtægt.

Nægter sig skyldig

Efter at sagens anklager, Jacob Dreist, havde læst sigtelsen op, forlod den 34-årige mand, der var klædt i sort fra top til tå, retslokalet med sin forsvarsadvokat Steen Moesgaard. De vendte først tilbage til retslokalet en time senere.

Gennem sin forsvarer nægtede den sigtede sig skyldig i voldtægt.

Der blev derefter nedlagt navneforbud, og dørene blev lukket.

Forsvarsadvokaten protesterede mod begæringen om dørlukning, da der var tale om en episode, som skulle have fundet sted 21. april. Ifølge forsvarsadvokaten kunne hans klient allerede have påvirket sagen, hvis det var det, han ville.

Ekstra Bladet tilsluttede sig protesten.

Dørene blev lukket, da der forsat sker afhøringer i sagen. Nogle af de personer, der afhøres, er venner med den sigtede.

Opdateres ...