Bandemedlem skød politibetjent to gange i kroppen under trafikkontrol

En rystende video fra en politibetjents såkaldte bodycam viser, hvordan det 36-årige bandemedlem John Ezell Jr. sigter på en politibetjents ansigt med sin pistol ud gennem sidevinduet på en bil, før han springer ud af bilen og skyder betjenten to gange i kroppen. Den blodige konfrontation, der udviklede sig til en hidsig skudduel, fandt sted den 11. september i forbindelse med en ganske almindelig trafikkontrol i den amerikanske by Omaha i staten Nebraska.

Det skriver flere medier heriblandt Nebraska TV, US News og Daily Mail

(Ártiklen fortsætter under billedet)

Bandemedlemmet John Ezell Jr. skød to skud direkte i kroppen på en 42-årig politibetjent. (Foto: AP)

Det var den 42-årige politibetjent Ken Fortune, der blev ramt af de to skud fra bandemedlemmet. En af kuglerne gik gennem hans mikrofon og ramte ham i skulderen. Ken Fortune faldt i første omgang blødende til jorden, men kort efter svarede politiet igen på skuddene fra John Ezell Jr. og affyrede syv skud mod bandemedlemmet, der faldt såret om og efterfølgende blev bragt til behandling på hospitalet.

Politibetjenten Ken Fortune blev også indlagt på hospitalet, hvor han blev behandlet for sine skader. Politichefen i Omaha, Todd Schmaderer har i øvrigt udtalt, et det var helt i sin orden, at betjentene skød igen mod John Ezell Jr., selv om der var risiko for, at han blev dræbt af skuddene. Både bandemedlemmet og politibetjenten overlevede den blodige skudduel.

Når John Ezell Jr. bliver udskrevet fra hospitalet vil han straks blive anholdt og sigtet for to drabsforsøg samt for at være i besiddelse af et ulovligt våben. John Ezell Jr. er et kendt bandemedlem i området, der var prøveløsladt i forbindelse med en sag, hvor han sad fængslet for ulovlig våbenbesiddelse. Hans straf for drabsforsøgene kan dermed blive endnu hårdere, hvis han bliver dømt skyldig, fordi han i forvejen var prøveløsladt i forbindelse med en anden forbrydelse.

Den 42-årige betjent Ken Fortune overlevede det voldsomme skuddrama, fordi hans mikrofon var medvirkende til at stoppe en af kuglernes retning. (Foto: AP)