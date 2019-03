Bandemedlem tæskede rivaler med vandrør

Et 21-årigt bandemedlem fra Trillegården i Aarhus skal tilbringe et år i spjældet efter at han mandag blev kendt skyldig i kvalificeret vold.

Retten fandt det bevist, at den 21-årige overfaldt flere personer fra en rivaliserende bande med et vandrør.

Vandrøret blev også brugt til at øve hærværk mod en parkeret bil.

Slagsmålet fandt sted i Ekkodalen i oktober sidste år.

Anklagemyndigheden betegner den dømte mand som en af de toneangivende personer fra Trillegården.

Dobbelt straf

Den 21-årige er registreret som bandemedlem. Det betød, at han måtte indkassere en fordoblet straf på grund af overfaldet.

Straffelovens paragraf 81a giver nemlig mulighed for at fordoble straffen, såfremt forholdet er begået i forbindelse med en konflikt.

Den 21-årige mand nægter sig skyldig og ankede på stedet dommen. Han er fortsat varetægtsfængslet.

- Jeg er yderst tilfreds med denne dom. Retten har fulgt min påstand om anvendelsen af straffelovens § 81a og sender med udmålingen af straffen et tydeligt signal om alvoren i den begåede kriminalitet, siger anklager Jakob Beyer.