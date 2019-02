Bandemedlem udvist for bestandigt

Samtidig med at anklagemyndigheden kæmper i Københavns Byret for at få gjort Loyal To Familia forbudt i Danmark, må et 26-årigt medlem af bandegrupperingen sande, at resultatet er ligegyldigt for ham.

Højesteret har netop bestemt, at Mir Zohaib Hussain, der har været medlem af LTF siden maj 2015, skal udvises af Danmark for bestandigt, blandt andet for et overfald på en fængselsbetjent, der netop havde fået fri fra arbejde i Vestre Fængsel.

Han er samtidig idømt 3 år og seks måneders fængsel, der blev fastsat som en tillægsstraf til en tidligere dom.

Mir Zohaib Hussain slap for ubetinget udvisning i by- og landsret, men Højesteret har altså lagt en skrappere linje og mener ikke, at der er tale om et uproportionelt indgreb i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udvise for bestandigt.

'Højesteret har herved særlig lagt vægt på den langvarige fængselsstraf, som (dømte) idømmes for blandt andet det meget alvorlige angreb på en fængselsbetjent, der må ses som et angreb på et led i en grundlæggende funktion i et demokratisk retssamfund', skriver Højesteret i dommen.

Overfaldet betød, at fængselsbetjenten var sygemeldt i 18 dage og måtte vende tilbage i en skånestilling uden fangekontakt. Han har føleforstyrrelser i højre fod og har fået konstateret PTSD.

LTF'er dømt for overfald: Derfor kræves han udvist

Mir Zohaib Hussain er tidligere straffet adskillige gange i perioden 2009-2018. Blandt andet for besiddelse af hash, trusler mod en busmedarbejder, videresalg af narkotiske stoffer, verbal overfald på en politi-tjenestemand, der fik 'fuck dig, din bøsserøv' med på vejen samt overfald i nattelivet.

Efter overfaldet på fængselsbetjenten blev bandemedlemmet 22. juni 2016 straffet med fængsel i fem måneder og betinget udvist af Danmark for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter sammen med en medgerningsmand over for et værgeløst offer.

Derfor er straffen i Højesteret udmålt som en tillægsstraf til blandt andet denne dom.

'Det aktuelle voldsforhold er udøvet før dommen om betinget udvisning. Imidlertid har (den dømte) ved sin hurtigt fortsatte narkotikakriminalitet af alvorlig karakter samt sin øvrige fortsatte kriminalitet vist, at han ikke har respekt for den advarsel, han har modtaget i kraft af dommen om betinget udvisning, skriver Højesteret i dommen, hvor det også fremgår:

'På den anførte baggrund finder Højesteret, at der er en betydelig risiko for, at han også fremover vil begå samfundsskadelig kriminalitet i Danmark, herunder personlig kriminalitet og narkotikakriminalitet, hvis han ikke udvises'.

Mir Zohaib Hussain er født og opvokset i Danmark, men selvom Højesteret lægger til grund, at Mir Zohaib Hussain har forudsætning for at etablere en tilværelse i Pakistan, hvis han udvises, selvom hans personlige og kulturelle bånd til Danmark er stærkere end til Pakistan.

Højesteret har samlet vurderet, at de ting, der taler for udvisning, 'er så tungtvejende, at de har større vægt end de hensyn, som taler imod udvisning på baggrund af hans stærkere tilknytning til Danmark og svagere tilknytning til Pakistan. Det bemærkes endvidere, at den del af hans familie, der bor i Danmark, vil have mulighed for at opretholde kontakten med ham ved besøg i Pakistan og ved at kommunikere med ham via telefon og internet'.