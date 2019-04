Bandemedlem viste hud i fængslet: Kræves dømt for sin LTF-tatovering

Under en gårdtur i Vestre Fængsel viste en 21-årig indsat sin tatovering for banden Loyal To Familia på underarmen, og da fængselsbetjente bad ham om at dække tatoveringen til, nægtede han at gøre det.

Det kan nu koste det 21-årige bandemedlem en fængselsstraf for at have brugt kendetegn for LTF, efter at banden blev midlertidigt forbudt 4. september sidste år. Episoden med tatoveringen skete kun to dage efter politiets forbud mod LTF.

Den 21-årige, der nægter sig skyldig, stilles for Københavns Byret 6. maj, og sagen er et nyt eksempel på, at politiet nidkært rejser sager mod LTF’ere, som forsøger at videreføre banden eller bruge dens kendetegn og symboler.

40 dages fængsel for en kasket

I marts blev en 35-årig LTF’er idømt 40 dages fængsel og et års opholdsforbud på Nørrebro for at have båret en sort kasket med et hvidt ’F’ på Blågårds Plads.

I april fik en 22-årig LTF’er 40 dages betinget fængsel for at skrive et brev i Storstrøm Fængsel til en anden LTF’er, der sad i Enner Mark Fængsel med blandt andet ordene ’Loyal To Familia’, ’LTF’, ’FF’ og ’FAMILIA TIL DØDEN!!’.

Flere andre sager mod LTF-medlemmer for at føre banden videre er endnu ikke afgjort i retten. Retten i Helsingør behandler for eksempel en sag om videreførsel af LTF-banden i Nivå, hvor tre medlemmer bar de samme sorte kasketter med et hvidt 'F' og brugte bandens håndtegn, mens de, ifølge tiltalen, solgte hash i en baggård i Nivå, hvor de brugte vagter mod politiet.

Dommen skulle være faldet forleden, men sagen blev udsat, fordi den ene tiltalte, 20 år, blev skudt og dræbt under et formodet bandeopgør i Rungsted 6. april. De to andre tiltalte kommer for retten senere.

Den 21-årige med LTF-tatoveringen er også tiltalt for bedragerier til godt 30.000 kr. og bedrageriforsøg for yderligere 45.000 kr. Han har ifølge tiltalen misbrugt to personers identiteter og NemID til at optage kviklån eller misbruge kreditkort via overførsler med MobilePay.

'Tænkte kun på at overleve'

I Københavns Byret fortsætter retssagen, der skal afgøre, om LTF skal opløses ved dom som en ulovlig voldelig forening, og om politiets midlertidige forbud mod banden er lovligt.

Mandag forklarede en politibetjent om et skyderi i Mjølnerparken 29. september 2017, hvor han og en kollega, der kørte i en civil Mercedes-politibil, pludselig blev beskudt af to mænd på en scooter. Fem skud fra en Smith & Wesson-revolver ramte politibilen, men ingen af betjentene blev ramt.

– Man kan høre bragene. Jeg får fornemmelsen af, at der er kugler, der går gennem ruden. Jeg rammes af glasskår. Men jeg overvejer ikke at trække min pistol. Jeg tænker kun på at overleve, fortalte den ene betjent ifølge Ritzau i retten.

Betjentene blev forvekslet med et vagtværn fra Brothas-banden, mener de. De fik øje på scooteren med to mænd og fulgte efter den ind i Mjølnerparken: – Vi var overbevist om, at der skulle ske et attentat, sagde politibetjenten i retten.

- Min overbevisning er, at de tror, vi er et vagtværn. I Mjølnerparken huserede Brothas. Det er deres territorium. Man ved, at Brothas har nogle fyre i området, som er klar til at gribe til våben og forsvare området, sagde politibetjenten ifølge Ritzau.

Et 20-årigt LTF-medlem blev i december 2018 idømt 20 års fængsel for drabsforsøget på de to betjente. Han blev også udvist for bestandigt. Tre andre, der også var tiltalt for drabsforsøget på de to betjente, blev frifundet.