Bandeopgør: Muskelhund bed stykke af LTF'ers ben af

Endnu et bandemedlem tilhørende Brabrand-gruppen ved Aarhus er tirsdag blevet dømt for et voldeligt overfald på en 21-årig mand med tilknytning til LTF.

24-årige Osama Souheil Awde er blevet idømt fængsel i to år og tre måneder for overfaldet sidste sommer, hvor han sammen med fem andre maskerede mænd trak den dengang 21-årige LTF'er ud af en bil, tæskede ham og pudsede en muskelhund på ham.

Derefter slæbte de offeret ind i en varebil, kørte væk og smed ham i et andet område. Offeret blev fundet af to forbipasserende drenge.

Tre andre bandemedlemmer er allerede dømt for overfaldet, mens der stadig sidder en fængslet og venter på sin retssag.

En sjette mistænkt er på fri fod.

Førte hunden

Osama Souheil Awde er ved retten i Aarhus blevet dømt for at føre hunden, der bed den 21-årige, så han blandt andet fik bidt et mindre stykke af det ene ben af. Ud over hundebiddet fik den 21-årige også større flænger i hovedet, som efterfølgende blev behandlet på skadestuen.

Da den dømte er medlem af en bande og overfaldet skete under en verserende bandekonflikt, dømte retten ham efter straffelovens paragraf 81a, der som udgangspunkt dobler straffen op.

- Selvom den tiltalte nægtede overhovedet at have været på stedet, fandt retten det bevist, at han aktivt havde deltaget i overfaldet, så jeg er meget tilfreds med dommen i dag, siger anklager Jhin Lee i en pressemeddelelse.

Over for Ekstra Bladet oplyser han, at den 24-årige tidligere er dømt for trusler, men dette er hans første voldsdom.

Osama Souheil Awde ankede dommen.