Bandeopgør: Pistol beslaglagt i Vollsmose

Skudsikre veste, en 9 mm pistol, et magasin med ammunition og to knive er blandt de våben, politiet har beslaglagt i forbindelse med visitationszonen i et område af Odense.

Derudover er der også fundet anden ammunition i forbindelse med det, politiet betegner som en konflikt mellem to grupperinger.

Mandag har Fyns Politi udsendt en pressemeddelelse om, at visitationszonen i og omkring Vollsmose forlænges indtil 8. december. Af begrundelsen fremgår det, at politiet mener, at konflikten stadig er i gang, og at man frygter yderligere voldelige konfrontationer. Det bemærkes desuden, at grupperingerne er særdeles mobile, hele tiden flytter sig og har tilholdssted forskellige steder.

Politiet vurderer også, at der er et 'ekstraordinært kriminalitetsbillede i området', som kan skabe utryghed for beboere og andre, der færdes i området.

- Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd, skriver politidirektør Arne Gram i begrundelsen for forlængelsen.

Visitationszonen blev i første omgang oprettet 14. november, efter at der var affyret flere skud under et opgør i Vollsmose.

Politiet formoder, at opgøret hang sammen med en konflikt, der fra tid til anden blusser op mellem grupperinger i området. I forlængelse af urolighederne blev der både fundet patronhylstre og knive.

Flere skud affyret i Odense

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om henholdsvis en gruppe med tilknytning til Korsløkkeparken på den ene side og på den anden side en gruppe tilknyttet Bøgetorvet i Vollsmose.

De involverede har en fælles fortid i Black Army, men nu bekæmper de hinanden.

