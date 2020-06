Bandeslagsmål på populært sommer-hotspot

To grupperinger tørnede i sidste uge sammen på Ofelia Plads i Københavns indre by. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de involverede banderelationer

To grupperinger røg torsdag 18. juni i totterne på hinanden på Skuespilhusets udendørsområde på Kvæsthusbroen, Ofelia Plads, i Københavns indre by - et populært sommer-hotspot.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der tale om banderelaterede personer.

Københavns Politi bekræfter, at der var en episode på stedet i torsdags.

'Vi kan bekræfte, at der har været et slagsmål, og at politiet efterfølgende har været til stede. Ingen af de implicerede har dog ønsket at medvirke til sagens opklaring,' skriver en kommunikationskonsulent i et mail-svar til Ekstra Bladet.

Adspurgt om politiet betragter sammenstødet som banderelateret lyder svaret:

'Det har vi ingen kommentarer til.'

Kilder beskriver over for Ekstra Bladet, at 'bandefolk' og relaterede personer det seneste stykke tid har holdt til på Ofelia Plads.

Ifølge oplysningerne blev en person efter episoden i torsdags siden passet op og tildelt slag eller spark ved udeserveringsstedet Luftkastellet. Det har politiet hverken be- eller afkræftet.