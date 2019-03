Bandidos-boss tiltalt for drabsforsøg: Her er afgørelsen

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Et 27-årigt medlem af Bandidos MC Westside i Næstved er fredag formiddag ved Retten i Næstved blevet kendt skyldig i et drabsforsøg mod en 25-årig hashsælger med tilknytning til Satudarah.

Samtidig er en 28-årig medtiltalt blevet frifundet for forholdet.

Desuden har retten besluttet at afvise sagen, når det gælder den 35-årige ekspræsidents rolle i drabsforsøget, som skete natten til 13. november 2013 i en lejlighed på Østre Ringvej i Næstved.

Her dukkede to maskerede gerningsmænd op i lejligheden med et skydevåben. Først blev hashsælgerens hund skudt og aflivet. Siden blev den 25-årige ramt af seks skud i mave, arme og ben. Manden overlevede.

Alle tre nægtede sig skyldige i drabsforsøg.

Dansede tango i sengen

Retten lagde imidlertid vægt på flere vidners forklaringer og på nogle tekniske beviser i sagen. Et vidne fortalte blandt andet om, hvordan den 27-årige nogle dage efter drabsforsøget i detaljer havde forklaret, hvordan den 25-årige blandt andet 'dansede tango i sengen'.

Den 27-årige blev også i tiden efter drabsforsøget prospect i Bandidos. Der blev også lagt vægt på beskeder, der blev fundet på den 27-åriges mobiltelefon.

Til gengæld var det ikke nok, at der blev fundet dna fra det 28-årige Bandidosmedlem på et patronhylster fundet i lejligheden, hvor den 25-årige blev skudt. Retten mente alene, at det kunne fastslås, at han kunne have leveret ammunition til drabsforsøget.

Glæde og utilfredshed

Der var en ejendommelig atmosfære i den tætpakkede retssal, da skyldkendelsen blev afsagt. Et sted blev der udvekslet glade blikke og udbrudt 'yes' fra den 28-åriges pårørende. Et andet sted sad den 27-årig og rystede benægtende på hovedet.

Når retten valgte at afvise sagen mod ham, skyldes det ifølge retsformanden, at anklageskriftet for hans vedkommende var mangelfuldt.

De tre medlemmer af Bandidos i Næstved får senere fredag sat længde på deres straffe. Foto: Per Rasmussen

Anklagemyndigheden mente, at ekspræsidenten var bagmanden og havde instrueret de to øvrige i drabsforsøget, men at han ikke selv havde været til stede i lejligheden, da drabsforsøget skete.

Det fremgik imidlertid ikke af anklageskriftet, at de tre 'i forening efter forudgående aftale eller fælles forståelse' havde begået drabsforsøget.

Solgte 75 kilo hash

Anklagemyndigheden har lavet et nyt anklageskrift rettet mod ekspræsidenten. Hans rolle i drabsforsøget skal afgøres på et senere tidspunkt.

Ekspræsidenten blev dog dømt for et andet forhold i anklageskriftet. Retten har fundet det bevist, at han i en periode på knap to år indtil sin anholdelse i december 2017 har overdraget 75 kilo hash til en kvinde, som solgte hash for Bandidos.

Kvinden er tidligere blevet idømt to års fængsel for omfattende hashhandel.

Den 28-årige blev kendt skyldig i at have besiddet en Husqvarna maskinpistol bag en sofa på sin adresse i Næstved. Maskinpistolen blev fundet under en ransagning på stedet.

Anklageren og de tre forsvarere skal senere fredag procedere for en straf til de tre.

