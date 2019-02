Bandidos-boss tiltalt for drabsforsøg igen: Syret situation

Der er ballade i Retten i Næstved efter en fejl i et anklageskrift i en sag mod en tidligere præsident for Bandidos MC Westside i Næstved.

Det står klart, efter at Østre Landsret i sidste uge afviste at lade anklagemyndigheden ændre i det anklageskrift, som ellers er grundlaget for sagen om drabsforsøg.

Ekspræsidenten er sammen med to andre Bandidos-folk tiltalt for at have opsøgt en 25-årig mand på mandens bopæl 13. november 2017. Her blev den 25-årige skudt seks gange. Manden overlevede.

Nu står den 36-årige imidlertid til helt at blive frifundet for den del af anklageskriftet, der har med drabsforsøget at gøre. Årsagen er, at manden ikke var til stede i lejligheden, da drabsforsøget fandt sted.

I stedet mener politiet, at Bandidos-bossen var medvirkende og deltog i planlægningen ved at få de to andre Bandidos-medlemmer til at udføre drabsforsøget.

Problemet for anklagemyndigheden er, at den detalje ikke fremgår af anklageskriftet. Forsvarer Michael Juul Eriksen går derfor efter at få frifundet sin klient.

- Loven er helt klar. Der er for mig at se ikke andre muligheder. Landsretten har sagt, at der ikke må ændres i anklageskriftet, når retssagen er startet. Derfor er der ikke fejl i anklageskriftet. Min klient har bare ikke gjort det, han er tiltalt for. Altså må han frifindes, siger Michael Juul Eriksen til Ekstra Bladet.

Det var i en lejlighed på Østre Ringvej i Næstved, at en 25-årig hashsælger for Satudarah blev opsøgt 13. november 2017 og skudt seks gang i mave, arme og ben. Foto: Per Rasmussen

Den detalje er ifølge Michael Juul Eriksen gået op for anklagemyndigheden. Anklager Mariam Khalil præsenterede torsdag i sidste uge et helt nyt anklageskrift for den 36-årige.

Denne gang med formuleringen, at han medvirkede til drabsforsøget ved at deltage i planlægningen af det.

- Selv om retten nu ikke skal tage stilling til, om manden er skyldig eller ej i drabsforsøg, er det stadig politiets opfattelse, at han er gerningsmand, siger Mariam Khalil til Ekstra Bladet.

Retsformanden har bedt anklagemyndigheden om at påstå den 36-årige frifundet for tiltalen om drabsforsøg, hvis ikke sagen helt skal afvises.

Den tidligere Bandidos-boss er også tiltalt for at besidde og sælge 130 kilo hash. Han erkender selv at have solgt 18-20 kilo over en periode på knap to år. Foto: Per Rasmussen

Det spørgsmål har anklagemyndigheden bedt statsadvokaten om at komme med sit bud på inden næste retsmøde 14. marts.

Indtil da er der lige nu to anklageskrifter rettet mod den 36-årige.

- Det er en lidt syret situation, at vi nu har to anklageskrifter for det samme forhold. Jeg synes, anklagemyndigheden har ageret lidt i panik. Det synes, jeg også, forløbet vidner om, siger Michael Juul Eriksen til Ekstra Bladet.

Den 36-årige har siddet varetægtsfængslet siden 20. december 2017. Han har i retten erkendt besiddelse og salg af et større parti hash. Desuden risikerer han at blive dømt for at have været i besiddelse af slagvåben.

Derfor vil den 36-årige blive idømt en straf.

Men der er en sandsynlighed for, at manden bliver løsladt, når der falder dom i sagen, fordi strafsanktionen ikke vil komme til at overstige den tid, han allerede har siddet varetægtsfængslet.

Michael Juul Eriksen kan ikke mindes en sag, hvor der har været to anklageskrifter rettet mod en person for den samme forbrydelse. Foto: Per Rasmussen

Opstår den situation, vil anklagemyndigheden ifølge Michael Juul Eriksen blive nødt til at anholde den 36-årige igen og stille ham for en dommer for at få ham varetægtsfængslet.

- Det er specielt, at han så vil risikere at blive varetægtsfængslet for noget, han dagen forinden er blevet frifundet for. Jeg har ikke tidligere været ude for noget lignende, siger Michael Juul Eriksen.

Mariam Khalil siger til Ekstra Bladet, at hun uanset udfaldet af sagen vil forlange ekspræsidenten varetægtsfængslet på ny, indtil retssagen om drabsforsøget - denne gang med det nye anklageskrift - kan afvikles på ny.

Næste retsmøde i sagen er 14. marts. Det forventes, at der falder dom 29. marts.