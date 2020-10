Bandidos-firma konkurs - staten gav millionstøtte

Selvom et svensk byggefirma med Bandidos-medlemmer i bestyrelsen havde forkert bogføring og 'urimelige personaleomkostninger', der var højere end virksomhedens samlede omsætning, så udbetalte staten alligevel 1,2 millioner svenske kroner i løngaranti.

Det afslører svenske Aftonbladet, der gennem længere tid har gransket omkring 700 mænd, som politiet har peget ud som relaterede til 30 kriminelle netværk i Stockholms-området.

Omkring 60 af disse kan knyttes til i omegnen af 100 konkurser gennem forskellige bestyrelsesopgaver, og mindst seks af virksomhederne har modtaget en statslig løngaranti fra amtstyrelsen i Stockholm til en værdi af mere end 2,7 millioner svenske kroner, skriver det svenske medie.

Aftonbladets undersøgelse af byggefirmaet, der fik 1,2 millioner svenske kroner i løngarantier for nogle år siden, viser, at flertallet af de otte personer, der fik kompensation, var dømt for kriminalitet - en af dem var dømt mere end ti gange og havde klare forbindelser til Bandidos, ifølge mediet.

Kuratoren havde erklæret, at der var forkert bogføring, og at virksomheden havde personaleomkostninger, der var højere end virksomhedens samlede omsætning.

Stefan Lundberg, chefanklager hos advokaturen for økonomisk kriminalitet i Stockholm, mener ikke, at man skal give løngaranti i sådan et tilfælde.

Men han påpeger også, at kurator har en vanskelig rolle.

- Deres hovedopgave er ikke at efterforske forbrydelser, og kurators værktøjskasse er ikke stærk sammenlignet med et retshåndhævende organ. Jeg har arbejdet med disse løngaranti-spørgsmål i de sidste ti år, og jeg synes, det er blevet stadigt bedre. Men hvor der er mange penge, er der kriminelle, siger han.

Der kører netop nu en stor sag ved Stockholms tingsrätt, hvor 47 personer er tiltalt for at have udnyttet løngarantisystemet. I alt mener anklagemyndigheden, at der er udbetalt omkring seks millioner kroner på falsk grundlag.

– Omfattende bedragerier af denne type betyder, at store summer af skatteborgernes penge er havnet hos kriminelle. Dette indebærer en trussel mod det system, som har til formål at beskytte os lønmodtagere, sagde Peter Svedén, der er souschef på forundersøgelsen af sagen og anklager i advokaturen for økonomisk kriminalitet, i en pressemeddelelse i forbindelse med tiltalerejsningen.