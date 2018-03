Bandidos flytter tilbage i rockerborg: - Uanset hvad, bliver vi ved med at være her

Et såkaldt samlingsstedsforbud har de sidste tre måneder holdt Bandidos fra deres klubhus i Hvidovre. Det ophører i dag. Det giver sig selv, at vi vender tilbage, lyder det fra talsmanden

Kirkegade 8 i Hvidovre har siden 2002 dannet rammerne for rockerklubben Bandidos' klubhus. De sidste tre måneder har rockerne haft forbud mod at bevæge sig inden for en radius af 500 meters afstand af klubhuset.

I dag ophører forbuddet, og Bandidos kan rykke tilbage i lokalerne.

Lovgivningen gør, at kommunalbestyrelsen i Hvidovre ikke kan forlænge forbuddet. Det skyldes at der ikke ikke været nogen konflikter omkring klubhuset, og rockerne har holdt sig væk, som forbuddet dikterer. Det kunne TV 2 Lorry fortælle i går.

Ekstra Bladet har talt med Bandidos' talsmand, Kent Sørensen, og spurgt, om rockerklubben har tænkte sig at flytte tilbage til Kirkegade 8:

- Man kan fristes til at sige, at det vel egentlig giver sig selv. Hvis du bliver smidt ud af din lejlighed, og du får at vide, at du kan flytte tilbage, hvad gør du så?, spørger talsmanden retorisk.

- Med mindre jeg havde fundet et andet sted at bo i mellemtiden, så ville jeg flytte tilbage.

- Ja, og det har vi ikke. Vi har brugt tid og penge på det her klubhus, så det er jo ikke et, vi bare forlader.

- Med andre ord flytter I tilbage?

- Af hensyn til nationens sikkerhed kan jeg ikke uddybe det mere end jeg har gjort. Det bliver ingen kommentarer.

- Kan du forstå hvis borgerne I Hvidovre ikke vil bryde sig om, at I flytter tilbage?

- Nej, det kan jeg ikke forstå. Biker-miljøet i Danmark er kommet for at blive. Det bliver det ved med at være, uanset hvilke tiltag man tager, for at få det opløst. Det kommer aldrig til at ske. Så uanset hvad, bliver vi ved med at være her, afslutter talsmanden.

Borgmester ærgrer sig

Hvidovre Kommunes borgmester, Helle Adelsborg, ærgrer sig over at kommunen ikke har mulighed for at forlænge forbuddet. Mest af alt på borgernes vegne. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Rockerborgen ligger på en ganske almindelig vej med parcelhuse. Der er to kirker, to skoler og foreningslokaler. Det har været utrygt for beboerne i 16 år. Borgere kommer og fortæller mig, at de holder vejret, og er bekymrede og bange for hvad der kan ske. Og at det har været rart, at de ikke har været der.

Borgmesteren oplyser til Ekstra Bladet, at en enig kommunalbestyrelse i går sendte et brev til justitsminister Søren Pape Poulsen.

Den socialdemokratiske borgmester i Hvidovre, Helle Adelsborg. Foto: Bjarke MacCarthy

I brevet opfordrer de ministeren til at se, om der kan findes en løsning på, at forbuddet mod rockernes tilstedeværelse kan forlænges.

- Det grundlæggende budskab til ministeren er, at borgerne er utrygge. Vi er nødt til at give ministeren erfaring med den lov der er, og hvor den ikke er tilstrækkelig. Vi kan ikke bevise, at der har været noget på de her tre måneder, så vi går bare tilbage til de gamle tilstande, forklarer Helle Adelsborg.

Stærkt fokus på rocker-bandemiljøet

Ekstra Bladet har kontaktet Københavns Vestegns Politi, for at høre hvordan de håndterer situationen, når Bandidos vender tilbage til Kirkegade 8.

- Københavns Vestegns Politi har generelt et stærkt fokus på rocker- og bandemiljøet, som vi følger tæt i samarbejde med andre politikredse og Rigspolitiet uanset hvilke tilholdssteder, de benytter.

- Opstår der på ny fare for naboer eller konflikter i miljøet, er vi parate til at se på, om vi med rockerloven igen kan lukke stedet og forbyde dem afgang, skriver politiinspektør Mikael Wern i et skriftligt svar.

Det var især en konflikt mellem Bandidos og en anden rockergruppe - Satudarah - der i november fik kommunalbestyrelsen i Hvidovre til at benytte sig af mulighed for samlingsstedsforbuddet.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om konflikten, der eskalerede.