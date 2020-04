Bandidos ikke forbudt alligevel

Nok er moderklubben forbudt, men hollandsk højesteret fastslår, at klubbens lokale afdelinger ikke skal forbydes

Medlemmer af rockerklubben Bandidos kan igen offentligt iføre sig deres rygmærker i Holland.

Efter et noget knudret retsligt forløb har hollandsk højesteret fredag fastslået, at rockerklubbens lokale afdelinger ikke er forbudt alligevel, skriver det hollandske justitsvæsen på deres hjemmeside.

Forbudssagen er kørt som civilretsligt søgsmål ved ved både byret, appelret og nu højesteret.

Sagen har haft to ben - det ene handlede om de lokale hollandske afdelinger, det andet om deres tilknytning til den verdensomspændende Bandidos MC klub.

Central styring ikke godtgjort

På justitsvæsnets hjemmeside skrives der, at 'anklagemyndigheden ikke har godtgjort, at der findes en verdensomspændende Bandidos-organisation´, forstået på den måde, at de enkelte afdelinger er særskilte enheder, der ikke er del af en topstyret organisation.

Dette betyder så, at den offentlige anklagemyndighed skal indgive en anmodning om et forbud over hver enkelt juridiske enhed, man ønsker ulovliggjort.

Den juridske forbudsaffære begyndte i efteråret 2017, hvor første led kørte ved byretten i Utrecht. her blev rockerklubben gjort ulovlig med begrundelsen om, at klubbens medlemmer har været mål for målrettet politi-efterforskning, og at dens medlemmer har været skyld i alvorlig brud på den offentlige orden.

Byretsdom ændret

Ved dommen dengang i 2017 lagde retten vægt på 'den permanente, lovløse kultur, som klubbens medlemmer lever i som del af manifestationen som såkaldt 1% klub.'

Her bliver Bandidos forbudt - men så ikke alligevel

Året efter - i 2018 - kørte forbudssagen ved appelretten. Her ændrede retten dommen således, at den verdensomspændende Bandidos klub blev ulovliggjort, men at forbuddet ikke gjaldt de lokale afdelinger.

Appelretten nåede frem til, at selvom Bandidos er til stede overalt i verden, så var det altså ikke fastslået, at der ligeledes er en verdensomspændende organisation, som styrer og kontrollerer alle de forskellige afdelingers aktiviteter.

Samme konklusion nåede højesteret frem til fredag.

Præsident tilfreds

Danske Michael 'Kokken' Rosenvold er Bandidos' Europa-præsident, og til Ekstra Bladet oplyser han, at han er tilfreds med rettens afgørelse.

Men for yderligere kommentarer henviser han til den hollandske advokat, Marnix Van der Werf, der har kørt sagen på vegne af de hollandske afdelinger.

Advokaten er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse, men han har tidligere udtalt:

- Hvis man forbød KNVB (det hollandske fodboldforbund, red) betød det heller ikke, at Ajax og PSV var ulovlige, har han tidligere sagt til mediet RTLnieuws.