Bandidos-rocker frifundet for stort våbenlager i kælderrum

To kælderrum ved siden af hinanden var fyldt med våben. Det ene tilhørte Satudarah, mens en 32-årig Bandidos-rocker nu er frifundet for at stå bag det andet våbenlager

En 32-årig Bandidos-rocker er i dag blevet frifundet ved Retten i Glostrup for at stå bag et stort våbenlager, der blev fundet i et kælderrum under en ejendom i Ballerup, mens Bandidos var i konflikt med rivalerne fra rocker-klubben Satudarah.

Politiet fandt faktisk to våbenlagre i to kælderrum lige ved siden af hinanden den 4. december 2017, hvor en af politiets sprængstofhunde fik fært ved begge kælderrum.

Det ene våbenlager tilhørte Satudarah og to rockere fra klubben blev i oktober sidste år hver idømt 12 års fængsel for våbenlageret i Ballerup og endnu et våbenlager på loftet over en fodboldklub i Holmegaard nord for Næstved.

Det andet våbenlager tilhørte ifølge politiet Bandidos. Der blev rejst tiltale mod en 32-årig Bandidos-rocker for at have 'bestyret' våbenlageret, fordi han havde lånt en nøgle til kælderrummet.

'Han er glad'

Men retssagen skabte så megen tvivl om, hvorvidt den 32-årige Bandidos-rocker overhovedet kunne knyttes til de mange våben, at Retten i Glostrup frifandt ham.

Anklagemyndigheden havde krævet en tillægsstraf på tre et halvt års fængsel til Bandidos-rockeren.

- Han er selvfølgelig glad, siger rockerens forsvarer, advokat Asser Lyngs Gregersen.

Sådan fandt politiet rockernes krigsdepot: Vildt våbenfund

Den 32-årige kommer dog ikke på fri fod foreløbig. Han afsoner i forvejen fem års fængsel i en anden våbensag, hvor han blev anholdt sammen med en anden Bandidos-rocker i en bil, hvor der lå en US karabin med 144 skarpe skud.

Rockerne var iført skudsikre veste, og de blev tilfældigt anholdt, mens konflikten med Satudarah var på sit højeste.

Advokat Asser Lyngs Gregersen gjorde under retssagen om våbenlageret i Ballerup gældende, at det var et mærkeligt tilfælde, hvis to rivaliserende grupper, der var i væbnet konflikt, skulle opbevare våben i to kælderrum lige ved siden af hinanden.

Det var forsvarerens opfattelse, at alle våben i de to kælderrum sandsynligvis tilhørte Satudarah.

Patroner passede ikke

Indehaverne af de to kælderrum afgav under retssagen nærmest enslydende forklaringer om, at de havde udlånt deres kælderrum til bekendte, som skulle opbevare nogle ejendele, fordi de var flyttet fra deres kærester.

Våbnene i begge kælderrum lå i ensartede sorte affaldssække, og en del patroner fra det ene kælderrum passede ikke til de våben, der lå i rummet, men passede i stedet til våben i naborummet.

Samlet set mente Retten i Glostrup ikke, at tiltalen mod den 32-årige Bandidos-rocker var bevist, og derfor blev han frifundet.

I kælderrummet i Ballerup fandt politiet disse våben:

En funktionsdygtig maskinpistol, Stengun 9x19 mm, med påsat lyddæmper.

To halvautomatiske 7,62 mm. rifler US-Carabine.

En CZ pistol 7,65 mm med magasin, virkede ikke.

Et Baikal 12/70 mm haglgevær, virkede ikke.

616 skarpe patroner af forskellige type og kaliber til blandt andet US karabinerne og maskinpistolen.

Et magasin med fire skarpe patroner.

To sprængladninger, 'pizzaspader', monteret med detonator. Det er tynde plader af aluminium påsat sprængstof og detonatorer, så de en-to centimeter tykke 'pizzaspader' for eksempel kan monteres i en smal revne.

Fire pakker med hver 250 gram sprængstof.

Tre detonatorer, to ruller tændsnor og ni træk-tændere.