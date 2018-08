Bank anmeldt til politiet: To ledende medarbejdere bortvist

Københavns Andelskasse er anmeldt til politiet, mens to ledende medarbejdere er bortvist

Københavns Andelskasse har opdaget 'alvorlige uregelmæssigheder' i andelskassen, hvilket nu har fået dem til at bede Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet efterforske sagen.

Samtidig er to ledende medarbejdere bortvist.

Det skriver Finanswatch.

'Københavns Andelskasses bestyrelse har besluttet at bede politiet om at indlede efterforskning af en række uregelmæssigheder, som er konstateret, blandt andet i relation til hvidvask og økonomiske dispositioner i strid med andelskassens interesser. Samtidig er to af andelskassens ledende medarbejdere blevet bortvist', står der i en pressemeddelelse, som er udsendt torsdag af bestyrelsesformand Morten Schwartz Nielsen og bestyrelsesmedlem Lars Bytoft.

Finanstilsynet var i juni i år på inspektion i andelskassen.

'Finanstilsynet har på baggrund af materiale indkaldt i forbindelse med inspektionen samt andelskassens oplysninger på inspektionen vurderet, at andelskassen groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven', lyder det i en pressemeddelelse udsendt af tilsynet. De skriver videre:

'Det er Finanstilsynets erfaring, at sådanne forretninger er forbundet med en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering'.

Har kunnet bruges til hvidvask

Bestyrelsesformand Morten Shcwartz Nielsen skriver i pressemeddelelsen, at den tidligere ledelse har:

'Overtrådt stort set alle andelskassens egne politiker og retningslinjer, ligesom ledelsen bevidst har ignoreret Finanstilsynet og de givne påbud'.

Det har angiveligt betydet, at banken har lidt store økonomiske tab. Det kan derudover have været med til at andelskassen har kunnet bruges til hvidvask, lyder det.

Derudover har Andelskassen ifølge Finanstilsynet ikke sikret et godt nok kendskab til kunderne, lige som den heller ikke har holdt godt nok øje med usædvanlige og komplekse transaktioner.

På den baggrund vurderer tilsynet, at Københavns Andelskasse ikke i tilstrækkeligt omfang forebygger og begrænser risikoen for, at den kan anvendes til hvidvask eller terrorfinansiering.

Fakta om Københavns Andelskasse