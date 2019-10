Bankansat dømt: Snød kunder for millioner

En 52-årig mand er i Retten i Randers blevet dømt for over 100 gange at have bedraget kunder i det pengeinstitut, han var ansat i.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bedrageriet fandt sted 2011 til 2018, hvor den 52-årige tilegnede sig samlet set omkring 2,5 millioner kroner. Det, vurderede retten, skulle koste ham en dom på halvandet års fængsel. Det meste af straffen er betinget, men han skal afsone tre måneder i fængsel.

Derudover blev han idømt samfundstjeneste.

Den 52-årige var rådgiver i et pengeinstitut på Djursland, hvor han bedrog kunderne ved at bilde dem ind, at de skulle betale gebyrer, afgifter eller lignende og fik dem til at underskrive nogle papirer. I virkeligheden skrev kunderne dog under på, at deres rådgiver måtte udbetale pengene til sig selv.

Da en kunde undrede sig over fremgangsmåden, fandt pengeinstituttet ud af bedrageriet og meldte det straks til politiet.

I retten erkendte den 52-årige sig skyldig i langt størstedelen af tilfældene. Han fortalte, at pengene var gået til spil, som han var blevet afhængig af.

Alle berørte kunder i sagen er blevet kontaktet af pengeinstituttet, som har betalt de tabte beløb tilbage.