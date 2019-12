Bankansat skjulte penge for røverne under million-kup

Seks svenskere er tiltalt for et million-røveri mod Danske Bank og et røveriforsøg mod vekselbureauet Forex

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): - Folk flygtede, men jeg blev stående. Jeg skal selv bestemme, hvornår jeg forlader min arbejdsplads.

Sådan lød det fra en kasserer i Danske Bank, der vidnede i Retten på Frederiksberg onsdag, hvor i alt seks svenskere er tiltalt i en sag om et røveri og et røveriforsøg i København.

Sagens to forhold omhandler seks svenskere, som er tiltalt for at stå bag et rambuk-røveri mod Danske Bank på Hovedgaden i Glostrup 29. marts 2016, hvor røverne slap af sted med fire millioner kroner og et forsøg på at begå røveri mod vekselbureauet Forex på Falkonér Allé i København 10 juli 2019.

Et af vidnerne i retten til rambuk-røveriet mod Danske Bank, var en nu pensioneret ansat, som stod klos op ad røverne, da de lå på knæ og samlede kontanterne i sorte tasker.

- Jeg blev, fordi jeg gerne ville stresse røverne. Så længe jeg ikke følte mig i livsfare, så blev jeg, fortalte vidnet i retten onsdag, som dengang havde været tættest på røveriet tilbage i 2016.

Forsøgte at skjule pengene

Mens røverne forsøgte at samle de mange kontanter i banken, prøvede den nu pensionerede medarbejder at skjule så mange kontanter som muligt.

- Der lå en stak bankposer med kontanter i på skanken, som røverne ikke havde opdaget. Jeg tog dem, og lagde dem over på et skrivebord, så røverne ikke kunne få fat på dem, men den ene røver opdagede det, forklarede vidnet i retten.

Røveren kom op fra gulvet, og med en pistol gik han efter vidnet og pengene. De mange penge som den daværende medarbejder forsøgte at skjule, fik røveren dermed med sig i tasken.

Det fremgik af overvågningen fra banken.

To af de seks svenskere, en 35-årig og en 26-årig, er nu tiltalt for, sammen med en eller flere ukendte medgerningsmænd, at have begået million-røveriet. Her brugte røverne en stjålet Volvo 440 årgang 1995 som rambuk, der blev kørt gennem facaden til Danske Bank.

Klar til røveri

Ved røveriforsøget mod Forex i juli anholdt politiet fire af de seks svenskere i baggården til vekselbureauet. Her stod de med lommelygte og undersøgte vinduet på bagsiden af Forex.

Røverne slap ikke af sted med nogle værdier.

De var kommet til Danmark fra Sverige samme eftermiddag, hvor de havde lejet en hytte på Bellahøj Camping i Brønshøj. Da politiet ransagede hytten fandt de en masse udsytr. De fandt en forklædning, en attrap-pistol, en kniv, strips, gaffatape, et koben, vinkelsliber, en boltsaks og en rørtang.

Derudover blev der også beslaglagt fem 'blanke' BMW-nøgler samt en omkodningsenhed til billåse.

Flere af de tiltalte er tidligere straffet. Alle seks tiltalte nægter sig skyldige.

De to, der er tiltalt for million-røveriet, kræves udvist for bestandigt, mens de fire andre kræves udvist i mindst 12 år for røveriforsøget mod Forex.

En af de tiltalte overlapper begge forbrydelser. Han er tiltalt i begge sager.

Der forventes at falde dom torsdag eftermiddag.

