Bankede afsted med 178 km/t: Nu har politiet fundet manden bag rattet

En 41-årig mand fra det sydjyske har haft besøg af ordensmagten onsdag, efter hans bil blev fanget i en fartfælde med 178 km/t på en 80 kilometers strækning.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

'En 41 årig i dag sigtet og førerretten administrativt inddraget.

Manden kan nu se frem til at være uden kørekort i minimum et halvt år, en ny køreprøve og en bøde, oplyser politiet videre.

Tirsdag kunne en af Sydjyllands Politis fotovogne kunne klokken 20.23 måle bilens hastighed til svimlende 178 kilometer i timen på landevejstrækningen, hvor hastighedsbegrænsningen ligger på 80 kilometer i timen.

Bilisten kørte dermed mere end dobbelt så stærkt som tilladt.

Det fik en undrende medarbejder hos Sydjyllands Politi til at oprette et tweet, hvor bilistens kørsel bliver kaldt 'fuldstændigt vanvittig.'

'Nej, nej, nej, hvor vanvittigt kan man køre på Lunderskovvej i Vejen. Først passerer man et skilt, der advarer om, at man kan møde en fotovogn, og så fræser man bare videre med 178 km i timen. Det er fuldstændigt vanvittigt, skrev medarbejderen på Twitter.

Vagtchefen hos Sydjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen, havde ikke flere informationer om den hasarderede kørsel, da Ekstra Bladet fangede ham på en telefon tirsdag aften.

- Jeg ved ikke mere på nuværende tidspunkt. Fartmålingerne hører til vores ATK-afdeling, der ikke er kommet med yderligere informationer, forklarede han.

Frakendelse og tårnhøj bøde

Føreren af bilen kan nu se frem til en øjeblikkelig frakendelse af kørekortet, fordi vedkommendes fart oversteg 161 kilometer i timen i en 80-zone.

Dertil følger en bøde på 8500 kroner:

5000 kroner for at overskride fartgrænsen med 122 procent, 2500 kroner i såkaldt højhastighedstillæg og 1000 kroner for at køre mere end 30 procent for stærkt udenfor en motorvej.

I løbet af dagens fartkontrol blev 41 bilister fanget i at køre for stærkt, og seks bilister fik et klip i kørekortet. Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

