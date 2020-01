Bankrøveri i Jylland

To bankrøvere er torsdag brudt ind i 'Den Jyske Sparekasse' på Storegade i Brande, hvor de truede personalet og stak af med et ukendt beløb

Efter lukketid brød to gerningsmænd ind banken 'Den Jyske Sparekasse' på Storegade i Brande i dag kl 17.04.

Det fortæller vagthavende for Midt- og Vestjyllands Politi.

- De to gerningsmænd brød ind og truede personalet, hvorefter de løb med et ukendt beløb. Vidnerne så ikke, hvilken retning de bevægede sig i.

- Vi vil rigtig gerne have at folk fra Brande ringer ind, hvis de ved noget, både op til og efter røveriet. Vi har et signalement af personerne, men vi vil gerne høre, hvad folk har set inden vi udgiver beskrivelsen af gerningsmændene, for de kan nå at skifte tøj mange gange.