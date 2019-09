Bare én dag uden trafikdrab: - Min datters død har ødelagt mit liv for altid

- Jeg skal møde det her hver eneste dag. Martinnas død har ødelagt mit liv for altid.

Ordene falder hurtigt fra vendelboen Carsten Medum Andersen. Selvom det er 12 år siden, hans 17-årige datter Martinna Medum Andersen mistede livet i en trafikulykke, præger tabet stadig alt.

En novemberaften i 2007 sad Martinna på passagersædet i en bil, hvor den dengang 18-årige mand bag rettet valgte at køre om kap mod en anden på Europavej i Frederikshavn.

Inden det gik galt, nåede bilen op på 150 km/t. på en vej, hvor man må køre 80 km/t. Føreren af bilen overlevede. Martinna døde på stedet.

En dag uden trafikdrab

Hun er en del af en sørgelig statistik. Hver eneste dag omkommer 71 personer på Europas veje. I Danmark har 117 personer mistet livet i trafikken alene i årets otte første måneder.

Derfor satte man torsdag fokus på trafiksikkerheden overalt i Europa. Målet er én dag uden nogen trafikdræbte overhovedet. I Danmark er det blandt andet Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik, der står for kampagnen.

Så mange dør i trafikken I Danmark har vi en målsætning om at få antallet af trafikdræbte ned under 120 personer i 2020, men kigger man på tallene for de seneste ti år, er der stadig et stykke vej i mål. 2019: 117 (til og med august måned) 2018: 171 2017: 175 2016: 211 2015: 178 2014: 182 2013: 191 2012: 167 2011: 220 2010: 255 Kilde: Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Danmarks Statistik Vis mere Luk

På kirkegården i Hjørring ligger Martinna på en stor plads, hvor der står en lille bænk. Gravstenen er lavet af en lokal kunstner. Datoerne derpå afslører et liv på 17 år og fire dage.

- Vi skulle have holdt sølvbryllup i august, men jeg kunne simpelthen ikke. Der mangler jo altid en, når man kigger rundt om bordet, siger Carsten og giver sin kone, Ann, et kærligt klem på armen. Deres datter Martinna på billedet blev 17 år. Foto: René Schütze

Hendes far savner hende stadig hver eneste dag, men kommer her kun cirka en gang om måneden.

- Jeg kan ikke holde til det. Jeg bliver så ked af det. Så vred. Når jeg er her, får jeg bare lyst til at køre ud i byen og jagte ham, der kørte bilen, siger Carsten, mens han med begge hænder tørrer tårerne på sine kinder væk.

- Jeg ved jo godt, han ikke slog Martinna ihjel med vilje, men han besluttede sig selv for at ligge og køre om kap.

Højere straf

Carsten har siden ulykken viet sit liv til at forsøge at råbe politikerne op. Han er glad for, at der siden dengang er kommet stærekasser på de danske veje, og at 17-årige kan tage kørekort og lære at køre bil med en voksen ved siden af.

Han mener stadig ikke, at straffen for trafikdrab er høj nok. Den skyldige i hans datters død fik et års fængsel.

- Men min kone og jeg er straffet resten af livet. Du kan ikke trykke på delete, sukker han, mens tårerne igen presser på.

I hans optik burde straffen for trafikdrab mindst være tre år, når der er fartovertrædelser, alkohol eller andre skærpende omstændigheder med i ligningen.

Fire skarpe spørgsmål fra politiet Du kan hjælpe dig selv og andre i trafikken ved at udvise ekstra hensyn overfor dine medtrafikanter. Når du sætter dig bag rettet, bør du stille dig selv disse fire spørgsmål: 1) Overholder jeg hastighedsgrænserne? 2) Er jeg ædru? 3) Er jeg opmærksom? 4) Virker mine lygter og bremser på cyklen eller bilen? Hvis du kan svare ja til alle fire spørgsmål, er du allerede med til at øge færdselssikkerheden. (Kilde: Rigspolitiet) Vis mere Luk

Fem kilometer fra Martinnas gravsted ligger den gård, hvor familien bor, og Carsten driver sin vognmandsforretning fra, når han ikke er på landevejen, ligesom den nat for 12 år siden.

- Jeg lå og sov i lastbilen nede ved Esbjerg et sted. Politiet kom og bankede på. 'Din datter, Martinna Medum Andersen, er død,' sagde de. Jeg var overbevist om, at det var en drøm. Sådan en af dem, der føles virkelig, husker Carsten.

På Carstens gård uden for Hjørring har familien bygget en ridehal til ære for Martinna. Den bærer hendes kælenavn og hedder Pajens Place. Foto: René Schütze

Hans stemme knækker, og han tager hænderne op til ansigtet.

- Undskyld. Undskyld jeg græder igen. Det er så meningsløst. Men jeg håber, jeg kan få bare ét ungt menneske til at tænke over konsekvenserne, før han sætter sig i bilen, siger han.