Barejer sigtet: Brød coronalov

En 38-årig barejer blev natten mandag sigtet for ikke at overholde de gældende coronaregler på sit bodega i Hornslet.

Udover barejeren, der selv var til stede bag baren, sad der to gæster i baren klokken 01.47. Problemet er, at det ved lov er bestemt, at man for øjeblikket ikke må holde åbent efter klokken 24.

Det var to betjente, der kørte forbi bodegaen og opdagede, at lyset var tændt, og at der var gæster, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Barejeren erkendte på stedet, at han ikke havde lukket bodegaen til tiden. Han forklarede, at han og de to gæster havde hygget sig så meget, at tiden var løbet fra dem.

Barer, restauranter og caféer måtte genåbne fra 18. maj, men skal lukke biksen ned senest klokken 24.