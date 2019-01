Barn glemt i børnehave: Uden pædagoger i over en time

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det blev en lang dag for et barn, da det onsdag aften ved lukketid blev overset og glemt i sin børnehave Kastelsgården på Østerbro i København.

I over en time var barnet efterladt til sig selv uden opsyn. Morten Østergaard, områdechef for Østerbro og Indre By i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune bekræfter episoden i en mail til Ekstra Bladet:

'Vi tager sagen meget alvorligt., og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe familien med at bearbejde den ulykkelige hændelse bl.a. med tilbud om psykologisk krisehjælp.'

Procedure ikke overholdt

Hændelsen har fået ledelsen til at gennemgå onsdagens lukkeprocedure, og nu skal processen skærpes.

'Institutionens lukkeprocedurer er meget detaljerede, og det tyder desværre på, at de ikke har været overholdt. Vi har derfor sat ekstra initiativer i værk bl.a. med flere medarbejdere ved lukketid, samtidig gennemgår ledelsen nu endnu en gang lukkeproceduren med samtlige medarbejder for at undgå, at det sker igen. Alle er dybt berørte af situationen.', skriver Morten Østergaard.

Det betyder, at institutionen fra dags dato vil have to medarbejdere til at forestå lukningen af institutionen, hvor der normalt kun er en enkelt medarbejder til opgaven, lyder det.

Også institutionens pædagogiske leder vil selv være til stede ved lukketid i den kommende periode for at sikre, at alle punkter i lukkeproceduren bliver overholdt.

Han oplyser, at Forældrerådet torsdag aften har drøftet sagen for at genskabe tilliden til institutionen

Ekstra Bladet er informeret om, at der er udsendt en meddelelse om episoden på forældreintra.

Det har ikke være muligt at få en kommentar fra ledelsen af børnehaven eller forældrerådet. Det er derfor uvist, om episoden får personalemæssige konsekvenser.