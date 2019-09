Barn involveret i alvorlig færdselsulykke

Politiet oplyser, at der er sket alvorlig personskade ved et færdselsulykke i krydset mellem Søren Frichs Vej og Silkeborgvej i Århus

- Det var en ældre mand, der af en eller anden årsag krydser midterrabatten og kommer over i den anden vejbane. Der kører han ind i en anden bil, hvor der sidder to voksne og et barn. De er sluppet fra ulykken, uden at der er sket noget videre. Den ældre herre er dog kommet alvorligt til skade, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum.

Den ældre mand er kørt til traumecenteret på Skejby Sygehus.

Politiet er tilstede med to patruljer, hvor der også er sendt brandvæsen og ambulance til ulykken.

- Vi afventer en bilinspektør, hvorefter vi rydder ulykkesstedet. Vi opfordrer folk til at finde alternative ruter, siger vagtchefen.