Barne-lig fundet i landingsstel på fly

I et fly fra Elfenbenskysten til Paris er der blevet fundet et lig af et barn i landingsstellet, oplyser AFP

Der er onsdag formiddag blevet fundet et lig af et barn i landingsstellet på et fly i Charles de Gaulle-lufthavnen i Paris.

Det skriver AFP på Twitter.

Liget blev fundet på et fly fra Elfenbenskysten, som landede i den franske hovedstad kort efter klokken 6 onsdag morgen, skriver mediet Le Parisien.

Angiveligt skulle der være tale om et barn på cirka ti år.

Siden har luftfartsselskabet Air France bekræftet fundet af en død person på flyet.

'Air France bekræfter, at et lig af en hemmelig passager er blevet fundet i rummet til landingsstellet på flyet der fløj ruten AF703 fra Abidjan til Paris-Charles de Gaulle 7. januar,' skriver de på Twitter.

AFP har været i kontakt med en ivoriansk sikkerhedskilde, som påtaler en manglende sikkerhed.

- Ud over det menneskelige drama viser dette en stor mangel på sikkerhed i Abidjans lufthavn (den tidligere hovedstad i Elfenbenskysten, red.), siger en sikkerhedskilden til AFP ifølge mediet The Local France.

Sikkerhedskilden stiller desuden spørgsmålstegn ved, hvordan et ti år gammelt barn kan få adgang til et fly, og om der var nogen, der hjalp barnet.

Mediet oplyser desuden, at der i de seneste år har været op til flere hemmelige passagerer, typisk unge mennesker fra Afrika, som er frosset ihjel eller er blevet mast, når de har forsøgt at komme med et fly ved at kravle op på landingsstellet.