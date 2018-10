Barnedåb i Helsingør endte i slagsmål

To mænd havde tilsyneladende fået lidt for meget at drikke til en barnedåb i Helsingør lørdag aften. I hvert fald endte de i et slagsmål, der var så voldsomt, at begge mænd blev anholdt.

Kort før klokken 22.00 modtog Nordsjællands Politi tre separate anmeldelser fra folk, der klagede over larm fra et festlokale på Pontoppidansvej.

Da politiet ankom til stedet, var de to mænd kommet op at slås, og politiet måtte skille dem ad, forklarer vagtchef hos Nordsjællands politi, Søren Bjørnestad.

- Der opstod slagsmål i forbindelse med en barnedåb. Betjentene mødte en person dernede, som de ikke er i stand til at hidse ned, så de tog ham med ind for at opretholde freden. Om han får en bøde, skal jeg lade være usagt, men han er i hvert fald anholdt efter politiloven. Han er desuden blevet tilset af en læge, fordi der har været lidt spiritus inde over også, siger han.

Den ene mand blev kun anholdt kortvarigt, imens den anden, en mand på 51, måtte sove rusen ud i detentionen.

