Barnemorder angrebet i retten

Retten i amerikanske Gibson County, Indiana lagde lokaler til et dramatisk optrin onsdag, da barnemorder Kwin Boes blev overfaldet efter at have modtaget sin dom. Det skriver NBC 14 News.

Kwin Boes havde netop kendt sig skyldig og modtaget en dom på 25 års fængsel for at have dræbt sin knap tre måneder gamle søn sidste år, da han blev overfaldet på vej ud af retssalen.

Det var den afdøde drengs onkel, Jeremiah Hartley, der stod bag angrebet.

- Jeg gider ikke engang slås med jer, skulle Hartley ifølge lokalmediet 44 News have råbt til de betjente, der anholdte ham øjeblikkeligt efter overfaldet.

Jeremiah Hartley blev efterfølgende stillet foran den samme dommer, som netop havde dømt Kwin Boes.

Dommeren idømte Jeremiah Hartley 179 dages fængsel for foragt for retten samt legemsangreb, beretter 44 News.

- Der er tale om et spædbarn, og det er svært at håndtere, man må bare overkomme det så godt man kan, sagde politianklager Abigail Brown-Cox til NBC efter optrinnet i retten.

- Jeg kan ikke forestille mig, hvad de er gået gennem uden selv at gå det samme igennem, lød det fra anklageren.