Barnemorder vil løslades: 'Han er et helt andet menneske nu'

Steffen Kristensen, der blev idømt forvaring for sexdrabet på 12-årige Mia i Ringsted i 2003, vil ud i friheden eller afsone under mindre restriktive forhold. Tirsdag i sidste uge forsøgte han at overbevise en dommer i Retten i Glostrup om, at han ikke længere er farlig. Men forgæves.

- Han fik ikke hævet sin forvaring, men vi har valgt at prøve at gå i landsretten med den, siger hans advokat, Ulrik Sjølin, til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Dommeren sagde til ham, at 'du gør alt det rigtige, men jeg er nødt til at læne mig op af de udtalelser, der er', fortæller advokaten og tilføjer, at der er lavet en udtalelse fra Herstedvester Fængsel, som han mener er lidt kryptisk.

Her fremgår det af den psykologisk/psykiatriske undersøgelse af Steffen Kristensen, at lægerne ikke kan anbefale, at han bliver løsladt, men samtidig ikke mener, at han er recidivtruet, hvis bare han tager sin medicin.

Medicinsk kastreret

Det kom frem i retten, at Steffen Kristensen, der nu er 38 år, har været frivilligt medicinsk kastreret i to et halvt år med en to-sporet sexologisk behandling, der dels dæmper kønsdriften, dels forhindrer ham i at snyde med medicinen, der gives som såkaldt depotmedicin.

Se og Hør var til stede i retten, hvor Steffen Kristensen fremstod slank med kort hår bortset fra på toppen og med en lille hårpisk bagtil.

Her fortalte han, at han allerede har uledsaget dagudgang hver 14. dag, hvor han enten kan mødes med sin mor eller sin søster.

– Jeg går ud ad porten alene og tager toget til Hovedbanegården, hvor min mor og jeg mødes. Derefter besøger vi Amalienborg eller går på museer. Den eneste betingelse er, at jeg ikke må opholde mig i nærheden af Ringsted, fortalte den forvaringsdømte i retten ifølge Se og Hør.

Desuden fortalte han, at han afsoner på en personalefri afdeling i Herstedvester Fængsel, hvor celledørene ikke låses. Han er i lære som elektriker og er i øvrigt single, efter han for syv år siden giftede sig med en drabsdømt medfange.

Tænder lys for offer

– Jeg er blevet katolik, og hver søndag tænder jeg et lys for Mia i kirken. Jeg har det ikke godt med det, jeg har lavet, sagde Steffen Kristensen i retten ifølge Se og Hør.

Den 12-årig Mia blev kvalt og voldtaget i Benløseparken i Benløse, hvorefter Steffen Kristensen gravede hendes afklædte lig ned 100 meter fra gerningsstedet.

Der var en stor eftersøgning efter 12-årige Mia, før hun blev fundet dræbt. Foto: Lars Poulsen

Ulrik Sjølin har stor erfaring med langtidsdømte, både som anklager, forsvarer og ansat i Kriminalforsorgen, og han mener, at Steffen Kristensen har forandret sig, siden han begik den skrækkelige forbrydelse. Dengang levede han et kaotisk liv med alkohol og stoffer. Nu er han stoffri og vil gerne ud og leve en anonym tilværelse og færdiggøre sin uddannelse.

- Jeg mener, at han er et helt andet menneske nu, end da han begik den forbrydelse. Jeg kan føre en fuldstændig almindelig samtale med ham. Jeg synes, at Kriminalforsorgen har gjort et kæmpe arbejde. Men nu går det for langsomt, siger Ulrik Sjølin.

Derfor vil han kæmpe for, at hans klient bliver løsladt.

- Der står direkte i loven, at man ikke må have de foranstaltninger længere end nødvendigt. Det, der er galt, er, at domstolene træffer en automatbeslutning. Når der står, at manden ikke er recidiv-truet og der ikke er nærliggende fare for, at han er til skade for andre, så skal han løslades. Ellers skulle de have stukket ham en livstidsstraf, siger han.

Og selvom dommeren i Retten i Glostrup afviste prøveløsladelse, oplever advokaten alligevel, at hans klient er fortrøstningsfuld.

- Min klient gik derfra med en god fornemmelse i kroppen. Men han er hamrende ked af det, der er sket, og der er ingen tvivl om, at det er rædselsfuldt, det han er dømt for, siger han.

Allerede i 2012 indstillede Steffen Kristensens daværende advokat til retten i Glostrup, at han skulle løslades.

Men inden retsmødet gik i gang, blev begæringen om løsladelse frafaldet. Hans advokat ønskede dengang ikke at fortælle om baggrunden for aflysningen.

Anklagemyndigheden holdt dengang fast i, at manden ikke skulle løslades, da de stadig anså ham for værende præcis ligeså farlig, som han var dengang, han begik mordet.