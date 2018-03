Barnepige sigtet for at slå treårige Hannah: Nu kæmper hun for livet

Advarsel: Voldsomme billeder: Treårige Hannah fra Ohio er blevet erklæret hjernedød, og lægerne frygter, at hun kun har få dage tilbage at leve i

Da Jason Wesche fra Ohio, USA, afleverede sin treårige datter Hannah hos barnepigen Lindsay Partin, var han overbevist om, at han efterlod hende i trygge hænder.

Et stykke tid senere ringede Lindsay Partin til alarmcentralen, da Hannah havde svært ved at trække vejret, og hun reagerede ikke, når man forsøgte at komme i kontakt med hende.

Hannah blev hastet til hospitalet, hvor hun blev behandlet for livstruende skader.

Lindsay Partin indrømmede efterfølgende, at hun havde slået den treårige pige, men forklarede, at Hannah også var faldet og havde slået sit hoved i gulvet i garagen.

Efter lægernes adskillige forsøg på at hjælpe Hannah er hun på tragisk vis blevet erklæret hjernedød, og ifølge Jason Wesche er chancerne for, at hun overlever, minimale.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt tv-stationen ABC News.

Familien har været meget åbne over for offentligheden, hvor de fortæller om datterens situation. De deler løbende opdateringer om datteren på Facebook-siden HannahStrong. Jason Wesche har samtidig startet en indsamling i håb om at skaffe penge nok til, at Hannah kan få den rette behandling.

- Det er utænkeligt. Jeg kan ikke engang beskrive følelsen af at miste et barn i hænderne på .. På grund af en voldelig handling. Hannah var fantastisk. Vi vil bare understrege, at denne situation er forfærdelig. Hun forventes ikke at overleve. Vi har fået at vide, at det kan være slut inden for et par dage, siger Jason Wesche ifølge ABC News.

Foto: Hannah Strong.

Lindsay Partin er nu sigtet for at bringe et barns liv i fare. Hun nægter sig skyldig.

- Det er kritisk med den lille pige. Sager som denne knuser ens hjerte. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen skader et barn. Vi ved ikke, om barnet vil overleve, siger talsmand for politiet Richard Jones ifølge ABC News.

Han opfordrer nu samtlige forældre til at undersøge nøje, hvem de overlader deres børn til.

- Vær altid sikker på, hvem der holder øje med jeres børn. Få baggrundstjek, tal med naboer, venner og familiemedlemmer, inden I lader nogen holde øje med jeres børn. Vid altid, hvem du overlader dine børn til.