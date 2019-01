Barneskelet fundet på loft: Nu er der nyt i sagen

Skelettet af et lille barn blev fundet på et loft på Frederiksberg i august sidste år - politiet mener, det er helt tilbage fra et tidspunkt mellem 1938 og 1954

Det vakte opsigt, da håndværkere i forbindelse med tag-renovering af en ejendom på Prinsesse Maries Allé på Frederiksberg fandt skelettet af et lille barn på loftet den 30. august.

Politiet blev tilkaldt, og siden har der været gennemført retsmedicinske undersøgelser af skelettet.

I dag kan Københavns Politi oplyse, at man mener, der er tale om et meget gammelt skelet. Vurderingen går på, at det er tilbage fra en periode, der ligger mellem 1938 og 1954.

Københavns Politi har besluttet at indstille efterforskningen i sagen. Det har ikke været muligt at identificere barnet, og det har heller ikke har været muligt at identificere personer, der kan have placeret barnet på loftet, eller som i øvrigt har viden om barnet.

Politiet oplyser, at der ikke er fundet tegn på vold eller sygdom, og at dødsårsagen ikke kan fastslås. Det er således ikke muligt at afklare, om barnet er afgået ved døden som følge af en forbrydelse.

Barnet havde en alder svarende til ca. 39.-40. fosteruge og har altså været nyfødt.

