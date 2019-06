Beboer gav førstehjælp: Offer vred sig i smerte

'De skyder, de skyder!'

Det var den mobil-melding fra kæresten, der tirsdag omkring klokken 17.50 fik en beboer i Sennepshaven i Herlev til at tage affære.

Den unge mand trænede i et motionscenter, men hastede straks hjem og var en af de første som få minutter efter skuddramaet var i kontakt med de to skudofre og den kammerat, som Københavns Vestegns Politi senere havde til grundig afhøring.

- Der var tre afrikanere, hvor to af dem var ramt af skud og den tredje sad og græd. Jeg var først henne hos ham, der lå i indkørslen. Der var en kvinde, som forsøgte at give førstehjælp. Jeg prøvede at hjælpe, men der var ikke liv i ham, fortæller den unge mand, som bor i nærområdet, men ikke ønsker at stå frem med navn og billede.

En mandlig beboer med lejlighed i nærområdet var med til at give skudofrene i Herlev-dramaet førstehjælp i minutterne efter det brutale angreb. I forgrunden ses de dræbte mænds køretøj. Foto: Kenneth Meyer

Han hastede derefter han på hjørnet af blokken, hvor der lå en mand på fliserne. Sammen med at andet vidne prøvede han at stoppe mandens blødninger fra et skudsår i den ene lyske med et håndklæde.

I kramper og levende

Men skudofret kunne ikke ligge stille. Han kastede håndklædet af sig.

- Han var levende, men var i kramper og vred sig i smerte. Jeg tror, han talte svensk, men jeg kunne ikke opfange, om han sagde noget eller ømmede sig, siger øjenvidnet, som ved politiets ankomst løb ud til den tredje, fysisk uskadte mand.

- Det var ham, politiet senere kørte væk med. Han lå eller sad henne bagved nogle buske og skreg. Han talte engelsk til mig. Hvad han sagde kunne jeg ikke høre. Jeg prøvede at trøste ham og tale ham til ro. Men det lykkedes ikke rigtig.

Redningsfolk gør her klar til at køre den hårdt sårede mand til intensiv behandling efter skuddramaet tirsdag eftermiddag i Sennepshaven i Herlev. Han afgik ved døden senere på aftenen. Foto: Kenneth Meyer

Kort efter tog politiet over, mens vidnet hentede en flaske vand til afrikaneren.

Ekstra Bladet erfarer fra andre vidner, at den sårede mand, som senere på aftenen afgik ved døden, forsøgte at kravle i sikkerhed efter at være ramt af de første skud mod ofrenes køretøj.

- Kunne du se blodspor?

- Nej, men det kan godt passe, at han var gået eller kravlet fra bilen og hen til det hjørne, hvor han lå, da jeg ankom, siger manden.

Politiet kigger mod Sverige

Københavns Vestegns Politi har endnu ikke identificeret de dræbte fra skyderiet i Herlev. Men meget tyder på, at politiet skal kigge mod Sverige.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De to mænd blev ramt af en række skud ud for Sennepshaven 54 i Herlev i tiden umiddelbart før klokken 17.50 i går. Ifølge politiet tyder meget på, at der er tale om to yngre svenske mænd.

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om to mænd med tilknytning til det svenske bandemiljø.

Den foreløbige efterforskning peger på, at der ved episoden blev skudt mindst ti gange med flere våben – formentlig både pistol og automatriffel.

Det ene skudoffer blev dræbt på stedet, mens den anden ramte mand døde på hospitalet i løbet af aftenen.

Vestegnens Politi oplyser, at politiet senere onsdag holder pressemøde om sagen.

