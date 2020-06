Beboer på Vendelbocentret død med corona

Torsdag aften afgik endnu en beboer på Vendelbocentret i Sindal i Nordjylland ved døden. Han var smittet med coronavirus.

Det bekræfter direktør for Sundheds-, Ældre-, og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune, Leif Serup, over for TV2 Nord.

Beboeren døde under indlæggelse på sygehus, oplyser direktøren. I alt er to personer fra Vendelbocentret nu døde med coronavirus.

- Det her viser jo bare, hvor vigtigt det er, at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå at få smitte på plejecentre. Vi ved, det kan få fatale konsekvenser for de ældre og beboerne på et plejecenter, siger Leif Serup til TV2 Nord.

Direktøren oplyser, at der i alt er 20 hjemsendte medarbejdere, der er testet positive for coronavirus, hvilket betyder, at 12 af medarbejdere nu er raskmeldt.

