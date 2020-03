Beboere døde på stribe: Politiet overså tre mord i samme ejendom

Tre pensionister i boligblokken Vangehusvej 1 på Østerbro i København blev dræbt, før politiet fik mistanke om, at en seriemorder var på spil.

Mordene ville sandsynligvis aldrig være blevet opdaget, hvis det ikke havde været for en mistænksom og insisterende datter til den 81-årige Inez Hasselblad, der blev fundet død 8. marts sidste år.

Datteren, Malene Hasselblad, opdagede flere mistænkelige forhold i sin mors lejlighed og gik til politiet, der ellers havde vurderet Inez Hasselblads død som endnu et naturligt dødsfald i ejendommen - det tredje på blot en måned.

Efterforskningen viste, at de tre pensionister var blevet myrdet, og at drabsmandens motiv var penge.

Stjålne kreditkort misbrugt

Han stjal og misbrugte pensionisternes dankort og kreditkort. Udbyttet ved to af de tre drab var på samlet 123.116 kr., mens drabsmanden ved det tredje drab ledte forgæves efter offerets hævekort.

Alene Inez Hasselblads dankort og mastercard blev misbrugt 86 gange til indkøb og kontanthævninger på i alt 94.010 kr.

Københavns Byret tager tirsdag hul på retssagen mod den formodede rovmorder, den 27-årige James Schmidt, der tidligere hed Lual Lual, og som i forvejen er dømt i fire sager, hvor han har brugt kvælertag på sine ofre.

artiklen fortsætter under billedet

Tre pensionister blev dræbt i ejendommen Vangehusvej 1 på Østerbro i København. To af dem var naboer i stueetagen. Foto: Mogens Flindt

Anklager Søren Harbo går efter at få James Schmidt idømt fængsel på livstid med en sekundær påstand om forvaring, som også er på ubestemt tid.

Den 27-årige nægter sig skyldig i de tre drab, mens det ventes, at han vil tilstå at have misbrugt ofrenes kreditkort.

Havde nøgle til opgangene

James Schmidts egen mor boede i ejendommen, og derfor havde han nøgle til opgangene i Vangehusvej 1.

Der var ikke indbrud i de tre dræbtes lejligheder, men det er politiets teori, at han enten har fået fingre i beboernes nøgler eller har bluffet sig ind hos pensionisterne.

Serien af mord begyndte 5. februar sidste år cirka klokken 14, hvor den 82-årige Eva Hoffmeister blev dræbt i sin lejlighed Vangehusvej 1 F stuen tv., og gerningsmanden stjal hendes hævekort.

Liget nåede at blive kremeret, før politiet efter det tredje drab på Inez Hasselblad fik mistanke om en forbrydelse.

Politiet tror, at Eva Hoffmeister også blev kvalt, men det kan af gode grunde ikke bevises, fordi der ikke har været en obduktion. Derfor står der i anklageskriftet mod James Schmidt, at Eva Hoffmeister 'formentlig' blev dræbt ved kvælning.

Indkøb og kontanter

Eva Hoffmeisters dankort blev efter drabet misbrugt til 47 køb eller hævninger for 29.106 kr. Ifølge tiltalen mod James Schmidt forsøgte han også at knytte det stjålne dankort til sin egen mobilepaykonto for at hæve 20.000 kr., men transaktionen blev afvist.

2. marts 2019 blev den 80-årige Peter Olsen dræbt ved kvælning cirka kl. 09.20. Han var nabo til det første offer, Eva Hoffmeister, og blev fundet død i sin lejlighed Vangehusvej 1 F stuen th.

Ifølge tiltalen ledte James Schmidt efter den dræbtes hævekort, men han kunne ikke finde det. Peter Olsens død blev også først betragtet som naturlig af politiet, men han nåede ikke at blive kremeret, inden alvoren gik op for politiet.

Inez Hasselblad, 81, blev ifølge tiltalen dræbt mellem den 7. marts cirka kl. 18.30 og 8. marts kl. 12, hvor hun blev fundet død i lejligheden Vangehusvej 1 B 1. th. Obduktionen viste, at hun blev dræbt ved kvælning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Malene fattede straks mistanke

Malene Hasselblad med sin 81-årige mor Inez Hasselblad. Datteren fik mistanke til, at morens død ikke var naturlig og opdagede blandt andet, at hendes dankort og mastercard var misbrugt efter hendes død. Privatfoto bragt med tilladelse fra Malene Hasselblad

Malene Hasselblad, der fik sat politiet på sporet af de tre rovmord, er selv indkaldt som vidne under nævningesagen mod James Schmidt.

Hun skal forklare, hvad der vakte hendes mistanke, efter at en ansat i ejendommen havde fundet hendes mor død, siddende i sin stol.

Allerede da Malene Hasselblad låste sig ind i sin afdøde mors lejlighed fik hun mistanke om, at der var noget helt galt. Senere opdagede hun også, at morens dankort var blevet misbrugt.

Derfor endte Inez Hasselblads død ikke som hendes to naboers med stemplet ’naturligt dødsfald’ hos politiet.

– Da jeg låste op til lejligheden, var der en bestemt ting, der faldt mig i øjnene, som jeg undrede mig over. Jeg kan ikke sige hvilken ting nu. Men jeg blev ved med at sige til min kæreste, at der er noget galt. Det stemmer ikke. Og senere blev listen længere og længere. Og så var der til sidst det med dankortet, har Malene Hasselblad tidligere fortalt Ekstra Bladet.

– Jeg ville være sikker på, at jeg havde så meget som muligt, før jeg gik til politiet, så de ikke kunne affærdige mig, sagde hun.

Malene Hasselblad ønsker ikke at udtale sig yderligere, før hun skal vidne under retssagen, siger hun til Ekstra Bladet.

Politiet har indkaldt 59 vidner i sagen mod James Schmidt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor kan drab gå ’under radaren’

Tidligere statsabducent Hans Petter Hougen mener, at sagen om de tre drab er et eksempel på, at drab kan gå 'under radaren' og afskrives som naturlige. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kun en obduktion kan med sikkerhed afgøre, om et dødsfald er mistænkeligt eller ej. Men der bliver foretaget for få obduktioner i Danmark. Derfor er der risiko for, at drab går ’under radaren’, når politiet vurderer dødsfald som naturlige.

Det mener retsmedicineren Hans Petter Hougen, der er pensioneret statsobducent. Han kender ikke konkret sagen om de tre ældre-drab på Østerbro, og udtaler sig generelt.

– Hvis der ikke opstår nogen form for mistanke, når en person findes død, så kan dødsfaldet glide igennem som et naturligt dødsfald, hvor der ikke bliver foretaget en obduktion, siger Hans Petter Hougen.

– Denne sag er et eksempel på, at der er drab, som går under radaren, og den er ganske sigende for vigtigheden af obduktioner, siger retsmedicineren.

Ifølge politiet er de tre pensionister dræbt ved kvælning, der ofte efterlader synlige spor på liget, for eksempel punktformede blødninger i øjnene og huden.

Det bør blive opdaget på findestedet eller senest under ligsynet, så liget kan blive obduceret.

Men når ældre mennesker, der måske lider af hjertesvigt, dør naturligt, kan der også opstå enkelte punktformede blødninger. Det vil ikke altid blive betragtet som mistænkeligt.

Obduktioner koster

Hans Petter Hougen vil heller ikke udelukke, at der nogle gange går 'kassetænkning' i beslutningen om et lig skal obduceres eller ej.

Rigspolitiet betaler årligt et fast beløb til driften af de retsmedicinske institutter, men desuden skal de enkelte politikredse selv betale et større beløb for hver obduktion.

Det kan være op til i omegnen af 60.000 kr. eller mere, hvis der skal laves specielle undersøgelser som retskemi.

- Politiet har jo ikke en ubegrænset økonomi. I den ideelle verden blev alle døde obduceret, men det ville kræve et enormt beredskab, som vi skatteydere næppe ville betale for, siger Hans Petter Hougen.

Tiltalt for tre drab på ældre: Afsonede tidligere domme på fuld tid

Den tiltalte James Schmidt er fire gange tidligere dømt i sager, hvor han har benyttet kvælergreb på ofrene ved at lægge armen om halsen på dem bagfra og klemme til.

- Hvis man lægger armen om offerets hals, så overarmen klemmer på den ene side af halsen og underarmen på den anden side, svarer det nogenlunde til kværkning (hvor man klemmer om halsen på offeret med begge hænder, red.), siger Hans Petter Hougen.

- Hvis det kun er underarmen, der klemmer, sker der en kraftig påvirkning af halsen, hvor vi ofte ser knusning af strubehovedet og blødninger i muskulaturen på halsen. Der ses brud på strubehovedet og brud på skjoldbruskhornet og nogle gange brud på tungebenet, siger retsmedicineren.

Politiet har skærpet opmærksomheden

Først under retssagen vil anklager Søren Harbo løfte sløret for, hvilken type af kvælning ofrene har været udsat for. De to sidste ofre er obduceret, mens det første offer nåede at blive kremeret, før politiet fattede mistanke.

Københavns politi har ikke efter de tre drab ændret retningslinjer eller procedurer, når politiet kommer ud til dødfundne.

– Men sagen her har betydet, at vi igen har gennemgået procedurerne, og dermed skærpet opmærksomheden hos vores beredskab og indsatsledere, som er dem, der er ude ved de omtalte sager, siger Søren Juul Rasmussen fra kommunikationssektionen.

Sigtet for tre drab slap for forvaring i Højesteret