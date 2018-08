Beboere efter dødsfald: - Vi troede at han boede alene

Et ældre par blev mandag morgen fundet livløse i deres hjem i Jyderup. Beboere i området troede, at manden boede for sig selv

I et rødt murstenshus med hvide gardiner og en misligholdt have i Jyderup på Nordvestsjælland har politiet gjort et makabert fund.

Mandag morgen rykkede politiet ud til adressen i den lille by, hvor en 84-årig mand og hans 81-årige kvindelige samlever var blevet fundet i livløs tilstand af hjemmeplejen.

Politiet antager, at den 84-årige mand skød sin 81-årige samlever og dernæst sig selv.

I starten mistænkte politiet, at en udefrakommende gerningsmand stod bag en forbrydelse mod parret, da et skydevåben blev fundet ved boligen.

Den 84-årige mand havde dog jagttegn, og han havde derfor også et skydevåben på adressen.

Søskendeparret Ciqqe Ehlerts (forrest) og Amalie Ehlerts Jensen (bagerst) siger, at den nu afdøde mand tit stod i sin have og kiggede. Foto: Mogens Flindt

Stod tit i have

Søskendeparret Amalie Ehlerts Jensen og Ciqqe Ehlerts bor tæt på det nu afdøde pars hus, og de har mødt manden op til flere gange i byen, der havde boet i huset i mere end 50 år.

– Han stod tit i sin have, og så alt hvad der foregik, når man eksempelvis skulle til bussen,

- Han stod også nogen gange ude på vejen, og det var lidt underligt, forklarer søskendeparret til Ekstra Bladet.

En anden beboer i nærheden af huset fortæller, at den 81-årige dame var syg.

– Hun var dement, og manden havde det vist meget fint, siger beboeren.

Havde aldrig set konen

Samme beboer fortæller, at flere forskellige damer har boet sammen med manden i løbet af de 56 år, han boede i huset.

Søskendeparret længere nede ad vejen beretter om, at parret holdt sig meget for sig selv.

Da Ekstra Bladet fortæller, at manden boede med en kvinde, bliver de to unge kvinder meget forbavset.

– Vi havde aldrig set hende, vi vidste ikke, at hun eksisterede. Vi troede, at han boede alene, forklarer de.

Politiet mistænker familietragedie

Politiet afspærrede i første omgang området.

Boligen var dog ikke afspærret, da Ekstra Bladet var forbi tirsdag ved middagstid.

Ifølge kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, skulle politiet bruge hele mandagen på at undersøge boligen for spor.

- Når vi kommer ud og finder nogle døde mennesker og et skydevåben, så må vi betragte det som et gerningssted, hvor overskriften hedder drab. Det gør, at vi også skal have nogle efterforskere og teknikere frem, der måtte smide alt hvad de havde i hænderne, når vi sager at vi har en sag om drab måske dobbeltdrab, siger han.

En obduktion vil torsdag vise, om politiets teori om familietragedie holder stik.

– En obduktion skal altid foregå i sådan en type sag, men vi håber da, at obduktionen bekræfter os i vores tese om, at der er tale om drab og selvmord. Jeg håber ikke, vi finder grundlag for at indlede yderligere efterforskning, siger Bjerregaard.

