Beboere evakueret: Bygning i fare for at styrte sammen

En bygning med lejligheder i Vestergade i Aarhus er i fare for at kollapse. Alle beboere er evakueret

Alle beboere i en bygning i Vestergade 69 i Aarhus er onsdag eftermiddag evakureret.

Østjyllands Brandvæsen frygter, at bygningen styrter sammen.

Det skriver Århus Stiftstidende.

I alt er 28 personer blevet evakueret.

På Facebook skriver Østjyllands Brandvæsen, at bygningen slår revner, og at to restauranter og otte lejligheder derfor er blevet rømmet for mennesker.

- Man kan stikke en finger ind i revnerne. De ligger typisk der, hvor to vægge mødes, og de er ret lange, siger Johnny Damgaard, der er indsatsleder ved Østjyllands Politi.

Ud over at der er blevet evakueret, er Vestergade spærret ved Vester Allé frem til torsdag morgen, for at der ikke er nogen, der kommer til skade, hvis bygningen falder sammen.

Ejendommens nabo er den gamle hovedbiblioteksbygning, der er ved at blive renoveret.

- Der ligger byggeplads ved siden af. De har været ved at hamre pæle i til en ny bygning, og de sidste dage er der kommet flere og flere revner i bygningen, fortæller Johnny Damgaard

Både Østjyllands Politi, Aarhus Kommune, Østjyllands Brandvæsen og entreprenøren, der renoverer det gamle hovedbibliotek, arbejder på at sikre bygningen.

- Måske skal bygningen stives af, før beboerne kan komme ind igen. Der kommer byggeteknikere i morgen og kigger på det, lyder det fra indsatslederen.

I nat bliver beboerne genhuset på et hotel, mens det bliver besluttet, hvad der skal ske med bygningen.