Beboere i chok: Politi sylter enorm svindelsag

Københavns Politi har igennem et halvt år syltet en sag om omfattende millionsvindel i en andelsforening. Imens kan den mistænkte ufortrødent forsætte med at bruge pengene

Københavns Politi har igennem et halvt år syltet en sag om massiv svindel i en stor andelsforening i København. Det på trods af, at samtlige af sagens akter er blevet serveret til Københavns Politi på et sølvfad.

Det viser e-mails som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Tidligere fredag kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan en andelsforening i Storkøbenhavn fra 2011 til 2019 har været udsat for massivt underslæb af en beboer i en betroet stilling i andelsforeningen.

Ifølge en opgørelse over svindlen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, løber det mistænkte underslæb op i 9,2 millioner kroner overført fra andelsforeningens konti til beboerens egne konti.

I alt er der sket 103 overførsler, der ligger i spændet 12.000 kroner til knap 160.000 kroner.

År Mistænkt svindelbeløb 2011 105.710,00 2012 280.266,42 2013 734.700,38 2014 736.782,23 2015 940.428,47 2016 1.323.918,39 2017 1.711.972,77 2018 1.576.775,69 2019 1.707.755,91

Svindelsag kendt i seks måneder

Men selvom svindlen blev opdaget og anmeldt til Københavns Politi allerede i 4. april, har politiet endnu ikke indledt en efterforskning af sagen.

Dengang lød mistanken for underslæbet på omkring 3 millioner kroner.

Siden er sagen vokset til mistanke om svindel for 9,2 millioner kroner, mens Københavns Politi løbende er blevet orienteret.

Mindst ti gange har Øens Ejendomsadminstration rykket Københavns Politi for at påbegynde efterforskningen af sagen, mens man løbende har sendt opfølgende dokumentation for svindlen.

Som at slå i en dyne

Det var Kenneth Gudmundsson indehaver af Øens Ejendomsadminstration, der sammen med sine ansatte opdagede svindlen, da Øens Ejendomsadminstration ved årsskiftet overtog administrationen af foreningens økonomi.

I det skjulte har kæmpet Kenneth Gudmundsson en desperat kamp med Københavns Politi om at få politiet til at efterforske sagen og ikke mindst indefryse de stjålne midler hos den mistænkte, så han ikke får muligheden for at skjule dem.

- Det er som at slå i en dyne inde hos politiet. Det er et kæmpe problem, for vi skal ud med en generalforsamling og et regnskab, men på det her tidspunkt har vi endnu ikke konfronteret den mistænkte endnu, siger Kenneth Gudmundsson.

Politiet beklager

Ifølge Københavns Politi skyldes den manglende efterforskning mangel på ressourcer.

6. og 15. juli kommer der to mails fra Københavns Politi med beklagelser over, at sagen endnu ikke er optaget. I skrivende stund er sagen fortsat ikke taget op.

- Det er retssikkerhedsmæssigt yderst betænkeligt, at man ikke kan komme igennem med sådan en sag her, der er så klokkeklar. Vi har dokumenterne, vi har bilagene, og vi har bekræftet pengestrømmene. Det er ikke en sag, der kræver meget at løfte, siger Kenneth Gudmundsson.

Svindler konfronteret af beboerne

I slutningen af august bliver bestyrelsen i andelsforeningen og administrationsfirmaet enige om, at man ikke længere kan holde sagen hemmelig over for svindleren.

Man har mistet tilliden til, at politiet løfter sagen, og derfor vælger man at konfrontere den mistænkte med anklagerne sammen med et krav om tilbagebetaling inden for ti dage.

- Vi er i desperation begyndt en civilretslig proces, så vi den vej rundt forhåbentlig kan få adgang til pengene og udlæg i hans ejendom via Fogedretten.

Den mistænkte har aldrig reageret på henvendelsen.

Dermed er den mistænkte svindler fortsat i besiddelse af de midler, som andelsforeningen og foreningens revisorer mener er blevet stjålet fra foreningens konti.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den mand, der anklages for millionsvindlen.

- Jeg har ingen interesse i at tale med dig, lyder det kortfattet i telefonen, før forbindelsen afbrydes.

Coronakriminalitet stjæler tid

I Københavns Politi ønsker man ikke at kommentere sagen, men i en generel undtagelse lyder det:

'Københavns Politi prioriterer dagligt de anmeldelser, vi modtager. Coronarelateret kriminalitet har et særligt fokus, men det betyder ikke, at vi ikke også behandler andre sager. Det er klart, at i en prioritering vil nogle sager ligge lidt længere tid, inden efterforskningen påbegyndes.'

'De længere sagsbehandlingstider er ikke tilfredsstillende, men det er noget, vi arbejder på at forbedre,' lyder det i en skriftlig kommentar fra Københavns Politi.